«Выглядит модно, эффектно, стильно»: Долина в белых брюках-шортах с дерзкими разрезами щегольнула на публике

Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Классный летний образ для такой популярной певицы, как Лариса Долина, с ее драмой в персональном стиле. В этом сезоне просто на пике популярности оголенные участки тела и разрезики.

Дерзкая идея — разрезать брюки так высоко, чтобы образовавшиеся шорты были мини (что также очень модно), создав при этом интригу, но ни на миг не переступить грань к вульгарности, а, наоборот, добавить эффекта и интереса.

Самое интересное в том, что это не просто разрезики, а брючины, которые пристегиваются к шортам, словно чулки к поясу. В этом и дерзость, и эффект. Но, как я уже упоминала, что в персональном стиле Ларисы лежит драма, поэтому такого рода «спецэффекты» смотрятся органично с ней самой.

Лариса выглядит модно, эффектно, стильно, дерзко и роскошно. Роскоши добавляет белый цвет. Модный градус усилили объемные штанины с отворотами и обувь на платформе с устойчивым каблуком. Все смотрится целостно, объемы все уравновешены, стиль един, картинка целостная. Мне очень понравилось. Здорово!» — высказалась эксперт.