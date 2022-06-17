«Выглядит модно, эффектно, стильно»: Долина в белых брюках-шортах с дерзкими разрезами щегольнула на публике

Лариса Долина уже давно выступает на сцене и может похвастаться большим количеством хитов. В свои 66 лет она продолжает выпускать новые треки и петь в дуэте с молодыми исполнителями.
Сама артистка преподает в вузе. Она также активно снимается в новых проектах, поэтому следит за модой.
Примечательно, что Долина значительно похудела за последние два года и полностью обновила гардероб. Она носит как мини-платья, так и современные костюмы. Певицу можно увидеть и в молодежных образах с джинсами.
Но на днях Лариса Александровна оказалась на саундчеке перед вечерним концертом в саду «Эрмитаж». Она предстала в белоснежном наряде с необычными шортами-брюками, у которых есть разрезы. Жакет в тон дополнял образ, а на плече у звезды был молочный рюкзак. Артистка также выпрямила волосы, чем сделала свой лук свежее.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Долина. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Классный летний образ для такой популярной певицы, как Лариса Долина, с ее драмой в персональном стиле. В этом сезоне просто на пике популярности оголенные участки тела и разрезики.
Дерзкая идея — разрезать брюки так высоко, чтобы образовавшиеся шорты были мини (что также очень модно), создав при этом интригу, но ни на миг не переступить грань к вульгарности, а, наоборот, добавить эффекта и интереса.
Самое интересное в том, что это не просто разрезики, а брючины, которые пристегиваются к шортам, словно чулки к поясу. В этом и дерзость, и эффект. Но, как я уже упоминала, что в персональном стиле Ларисы лежит драма, поэтому такого рода «спецэффекты» смотрятся органично с ней самой.
Лариса выглядит модно, эффектно, стильно, дерзко и роскошно. Роскоши добавляет белый цвет. Модный градус усилили объемные штанины с отворотами и обувь на платформе с устойчивым каблуком. Все смотрится целостно, объемы все уравновешены, стиль един, картинка целостная. Мне очень понравилось. Здорово!» — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro