Тянется к бабушке: Арзамасова засняла маленького сына со своей моложавой мамой на шоу Авербуха

Недавно Авербух решил привести ледовое шоу в Сочи. Арзамасова отправилась туда с ним, чтобы поддержать. Пара также успела отдохнуть.

Они катались на катере, часто гуляли и посещали пляж. Актриса не раз делилась трогательным кадрами с малышом, а также старшим сыном фигуриста от первой жены Мартином.