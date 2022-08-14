Тянется к бабушке: Арзамасова засняла маленького сына со своей моложавой мамой на шоу Авербуха

Лиза Арзамасоваможет похвастаться успешной карьерой. Она снялась во многих фильмах. Многие зрители до сих пор ее любят за роль в сериале «Папины дочки». Однако актриса выросла и стала женой олимпийского чемпиона Ильи Авербуха. Они сыграли свадьбу, а в прошлом году у пары родился сын Лев.
Недавно Авербух решил привести ледовое шоу в Сочи. Арзамасова отправилась туда с ним, чтобы поддержать. Пара также успела отдохнуть.
Они катались на катере, часто гуляли и посещали пляж. Актриса не раз делилась трогательным кадрами с малышом, а также старшим сыном фигуриста от первой жены Мартином.
На одном из шоу Арзамасова появилась с маленьким наследником. Мальчик увлеченно смотрел за выступлением папы и других спортсменов. На трибуне сидела мама актрисы Юлия. Мальчик сразу к ней потянулся, когда увидел свою бабушка.
К слову, на этом шоу Лев сделал первые шаги. Папа также взял его на руки и прокатил по арене. Лиза призналась, что не забудет этот день. А 14 августа супруги отпраздную день рождения сына, которому исполнится годик.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие поразились тому, какая у Арзамасовой молодая мама. Другие отметили, что сын пары подрос и стал еще больше похож на Лизу.
«Замечательная семья», «Какая у вас красивая и молодая мама», «Лев просто чудо», «Это очень мило», «Такая дружная семья», «Малыш такой сладкий», — стали писать подписчики,
Юлия Арзамасова, Лиза Арзамасова, Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды