Танцы, влюбленные взгляды: Арзамасова и Авербух устроили морскую прогулку с сыном фигуриста от первого брака

Лиза Арзамасовасмогла стать известной актрисой. Поклонники любят ее за роль в сериале «Папины дочки». У нее долгое время личная жизнь была запретной темой.

Но два года назад ее заметили в компании Ильи Авербуха. Несмотря на разницу в возрасте они сыграли свадьбу. В прошлом году у пары родился сын Лев.