Танцы, влюбленные взгляды: Арзамасова и Авербух устроили морскую прогулку с сыном фигуриста от первого брака

Лиза Арзамасовасмогла стать известной актрисой. Поклонники любят ее за роль в сериале «Папины дочки». У нее долгое время личная жизнь была запретной темой.
Но два года назад ее заметили в компании Ильи Авербуха. Несмотря на разницу в возрасте они сыграли свадьбу. В прошлом году у пары родился сын Лев.
Лиза быстро привыкла к роли мамы. Она вернулась к работе и теперь совмещает карьеру и материнство. Авербух стал отцом, когда еще первая жена Ирина Лобачева подарила ему сына Мартина. После развода мальчик остался жить с отцом. Примечательно, что Арзамасова нашла с ним общий язык.
Недавно фигурист с семьей провел время в Сочи. Туда он привез свое ледовое шоу. Свободное время Илья посвящал жене и детям. На этот раз Лиза поделилась кадрами, на которых они наслаждаются морской прогулкой. Актриса танцевала, делясь хорошим настроением с пасынком. Улыбался и Авербух. Он помиловался с молодой женой.
Поклонники восхитились тем, какая дружная семья у олимпийского чемпиона. К слову, он признавался, что планирует завести с женой еще одного малыша в скором времени. Пока все снимание получает Лев. Однако мама Лизы помогает воспитывать внука, поэтому супруги порой проводят время только вдвоем.