Панама, балаклава, ушанка: какие головные уборы задают тренд этого сезона

Дизайнеры, принявшие участие в Московской неделе моды, смело экспериментировали с головными уборами: на подиуме появлялись как самые повседневные из них, так и те, которые отважатся надеть только самые смелые.

Шляпы с полями

У Юлии Далакян узнаваемым элементом шоу стали классические черные шляпы – как на женщинах, так и на мужчинах. Особенно интересно такие смотрятся на контрасте с максимально женственными образами вроде маленьких черных платьев.