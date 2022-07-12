Панама, балаклава, ушанка: какие головные уборы задают тренд этого сезона

Дизайнеры, принявшие участие в Московской неделе моды, смело экспериментировали с головными уборами: на подиуме появлялись как самые повседневные из них, так и те, которые отважатся надеть только самые смелые.
Шляпы с полями
У Юлии Далакян узнаваемым элементом шоу стали классические черные шляпы – как на женщинах, так и на мужчинах. Особенно интересно такие смотрятся на контрасте с максимально женственными образами вроде маленьких черных платьев.
Шляпа от Юлии Далакян. Фото: предоставлено организаторами
Шляпами с широкими полями в одной цветовой гамме с образами дополнила свои модели и Мария Овсянникова, чей показ прошел в первый день Московской недели моды.
Шляпа от Марии Овсянниковой. Фото: предоставлено организаторами
У VIKTORIA FLEUR черные шляпы усиливают готическую стилистику образов.
Шляпа от VIKTORIA FLEUR. Фото: предоставлено организаторами
А шляпы с экстремально широкими полями, как у Nelly Kruk, – еще и возможность прикрыть лицо не только от солнца, но и от любопытных взглядов.
Самые разные шляпы дополнили показ IVANOVA. Этот аксессуар послужил ярким акцентом и для женских, и для мужских образов.
Шляпа от Nelly Kruk. Фото: предоставлено организаторами
Цветы и перья
У Slava Zaitsev шляпки из просто дополнения к образу превращаются в полноценного участника модного шоу. В отношении головных уборов фантазия дизайнера безгранична: прически моделей украшали самые разнообразные шляпки, некоторые из них – это целые цветочные композиции. Для большинства событий, конечно, такой аксессуар вряд ли подойдет, но для тематических мероприятий вроде скачек – идеально.
Шляпа от Slava Zaitsev. Фото: предоставлено организаторами
Экстравагантные шляпки с цветочным декором украсили собой и модное шоу FIORI Dress Code.
Шляпа FIORI Dress Code. Фото: предоставлено организаторами
Настоящие арт-объекты – с перьями, цветами, стразами, даже цепочками и шипами – представлены в коллекции вечерних шляпок Lilia Fisher. Бренд, создающий все свои творения вручную, был представлен в шоуруме Московской недели моды.
Шляпа от Lilia Fisher. Фото: предоставлено организаторами
Венок и панамы
Дизайнер Мария Рыбакова вспоминает о таком женственном и стопроцентно летнем аксессуаре, как венок. Головной убор точно не на каждый день, но при подходящем случае любую девушку превращает в трогательную сказочную героиню.
Без панамы летом точно никуда. В коллекции ARKHIPOVA.MOSCOW нашлась вполне универсальная.
Венок от Марии Рыбаковой. Фото: предоставлено организаторами
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Косынки
Косынка, завязанная традиционным способом, – на узелок под подбородком – придает нотку драмы и настроение ретро коллекции бренда LURVIN.
Косынка от LURVIN. Фото: предоставлено организаторами
Косынки играют не последнюю роль и в коллекции VM STUDIO. Удивительно, но этот аксессуар гармонично вписался даже в образы с легким панк-настроением.
Этот же аксессуар придал особый колорит коллекции JUDY GREEN & Anna Skorokhodova Accessorize.
Косынка от JUDY GREEN & Anna Skorokhodova Accessorize. Фото: предоставлено организаторами
Косынки, завязанные на затылке, тоже в тренде. У Лены Карнауховой, например, мы видели платки с принтами, повторяющими рисунки на нарядах.
Косынка от Лены Карнауховой. Фото: предоставлено организаторами
Ретро
Шляпка и наряд как будто из разных эпох – всегда интересный контраст. Нечто подобное можно увидеть в коллекции Irina_Kotmi, где деним, оверсайз-пиджаки и кроп-топы были дополнены маленькими шляпками в духе ретро.
Ретро-шляпа от Irina Kotmi. Фото: предоставлено организаторами
Балаклава
Если попытаться спрогнозировать, какие головные уборы будут особенно актуальны грядущей осенью, то можно предположить, что это балаклавы. Их на подиуме Московской недели моды появлялось немало, интересные варианты насыщенных цветов предложил, в частности, бренд LESEL. Для пасмурной погоды – то, что нужно.
Балаклава от LESEL. Фото: предоставлено организаторами
Впрочем, ждать осени не обязательно: у LENALANKO, к примеру, балаклавами были дополнены образы для позднего лета.
А на показе VALENTIN YUDASHKIN можно было заметить даже украшенную камнями балаклаву – как аксессуар к вечернему образу.
Балаклава от LENALANKO. Фото: предоставлено организаторами
Футуризм
Бренд LOKOTO делает ставку на футуристичные аксессуары для волос в своей коллекции Nebula.
Ну а для тех, кто готов по-настоящему эпатировать публику, подходящий аксессуар обнаружился в коллекции VANYA VANIN под названием Renewal 2.0.
Футуризм от LOKOTO. Фото: предоставлено организаторами
Соломенные шляпы
Не могли не запомниться гостям Московской недели моды и головные уборы из коллекции Osipova Dasha. От чудесных соломенных шляпок а ля "барышня-крестьянка”, которые так хорошо смотрятся с любыми летними платьями до конструкции с вуалью и пчелками – для смелых.
Соломенная шляпа от Osipova Dasha. Фото: предоставлено организаторами
Ушанки
На показе молодежной коллекции IGOR GULYAEV модели выходили и в бейсболках, и в шапочках. Однако самым запоминающимся головным убором, безусловно, стала ушанка.
Шляпа-ушанка от IGOR GULYAEV. Фото: предоставлено организаторами
Восточный стиль
Если нужно оживить образ ноткой восточной роскоши, на помощь приходят тюрбаны. На показе MD MAKHMUDOV DJEMAL они были еще и дополнены сверкающими аксессуарами, частично прикрывавшими лица моделей.
Восточный стиль от MD MAKHMUDOV DJEMAL. Фото: предоставлено организаторами