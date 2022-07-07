«Думаю, приедут вместе»: Гуляев - о том, вернется ли Пугачева в Россию с Галкиным

Модельер Игорь Гуляев в интервью для YouTube-проекта «Алена, блин!» ответил на вопрос, который волнует преданных почитателей Примадонны. Вернется ли Алла Борисовна в Россию вместе с шоуменом Максимом Галкиным, который вовсю дает гастроли за границей.

«Читаете новости? Было же написано, Игорь Гуляев, российский дизайнер, сказал, что Алла Борисовна возвращается в Россию в сентябре. Выдумают, напишут... Добавят всего остального. Да, конечно, она вернется. Детки пойдут в школу. Думаю, они приедут вместе (с Максимом). Это уже их право, их дело. Они для меня родные люди. От Аллы я не отвернусь», — заверил Гуляев.

При этом именитый дизайнер дал понять, что Примадонна стала ориентиром не только для него, но и для всех тех, кто родился и рос в Советском Союзе.

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«Нельзя никогда осуждать того, кто является легендой. Она маяк в музыке, недосягаемая величина. Я советский человек, для которого она стала примером. Есть люди, которые являются ориентиром. Нельзя вот так невоспитанно писать чушь. Она достояние нашей страны. Она на пенсии сегодня, она заслужила спокойное счастье. Алла 50 лет работала и пахала ежедневно. Всем кажется на диване: ой, вышла, спела... Смотреть со стороны легко. Надо себе постоянно давать пинка. Алла Борисовна — ориентир для всех, кто родился в СССР. Не обижайте Примадонну, она это не заслужила», — добавил модельер.

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