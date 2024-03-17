«Модница недели» на красной дорожке: Подольская с «веревками» на ногах и состарившаяся Караулова

«Платье хорошо сидит на фигуре Мии Бойка, галактическая тема сейчас актуальна. Тот случай, когда придраться сложно, но я все же считаю, что для такого громкого события образ весьма прост. На красных дорожках хочется видеть более интересные и продуманные наряды. 8 баллов».