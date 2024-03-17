«Модница недели» на красной дорожке: Подольская с «веревками» на ногах и состарившаяся Караулова

На этот раз рассматриваем образы знаменитостей, в которых они предстали на недавно прошедшем в Санкт-Петербурге фестивале «Золотой граммофон». Чей наряд на красной дорожке признал самым лучшим модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов?
Миа Бойка: галактическая тема
Певица Миа Бойка подчеркнула фигуру в мерцающем платье в пол. Наряд знаменитости стилист назвал скучным.
Миа Бойка. Фото: пресс-служба
«Платье хорошо сидит на фигуре Мии Бойка, галактическая тема сейчас актуальна. Тот случай, когда придраться сложно, но я все же считаю, что для такого громкого события образ весьма прост. На красных дорожках хочется видеть более интересные и продуманные наряды. 8 баллов».
Наталья Подольская: засветила ножки в кимоно
Певица Наталья Подольская, по мнению нашего эксперта, немного промахнулась с обувью.
Наталья Подольская. Фото: пресс-служба
«С красивыми ногами Натальи Подольской грех не носить мини. Платье в стиле кимоно - это интересное решение, а вот с обувью как-то перемудрили, намотанные красные веревки явно лишние, слишком много деталей. 7 баллов».
Филипп Киркоров: скромная птица-щебетун
Поп-король Филипп Киркоров в последнее время демонстрирует сдержанность, как может.
Филипп Киркоров. Фото: пресс-служба
«Когда зашел в дверь белокурым павлином, а вышел, прикинувшись скромной птицей-щебетун. Все бы нечего, но на мой взгляд, цепь на шее лишняя, куда лучше смотрелся бы обычный черный галстук. 5 баллов».
Юлианна Караулова: добавила возраста
Певица Юлианна Караулова показала вариант прически, которая добавляет возраста.
Юлианна Караулова. Фото: пресс-служба
«Топ и юбка с пайетками уже сами по себе яркий элемент образа, совершенно не нужно было дополнять образ сверкающим обилием страз поясом. Прическа тоже странно выглядит и добавляет певице возраста. 6 баллов».
Юлия Савичева: неловкость в подаче
Зато образ певицы Юлии Савичевой признан безупречным. Правда, есть ощущение, что вокалистка не чувствует себя в этом наряде органично.
Юлия Савичева. Фото: пресс-служба
«В целом, наряд Юлии Савичевой красиво стилизован, и я считаю его лучшим из сегодняшней подборки. Образ для Юлии Савичевой явно не привычный, и видно, что есть некая неловкость в подаче. Но при этом чувствуется неплохая работа стилиста. 10 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного баттла достается Юлии Савичевой, выбравшей правильного стилиста. Второе место у певицы Мии Бойко. Третье у Натальи Подольской.
Стилист Руслан Громов. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фото-продюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
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