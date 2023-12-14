Три самых модных пуховика на зиму 2024: подойдут даже дамам с формами

Также Шабанова дала советы женщинам с нестандартной фигурой. Она рассказала, как правильно подобрать пуховик, если формы пышные.

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«Пуховики для полных дам должны учитывать их особенности фигуры и создавать визуальный эффект стройности. Если фигура приталенная, то можно выбрать пуховики с поясом или наличием ремня, чтобы подчеркнуть талию и создать силуэт "песочные часы". ё

Если фигура округлая, то пуховик может быть прямого кроя или иметь легкий оверсайз. Рекомендую избегать дополнительного объемного декора в виде накладных карманов или меха. Они имеют свойство визуально увеличивать фигуру. А модели с мехом еще и неактуальны.

Стежку выбирайте среднего размера. Избегайте очень объемных пуховиков, которые могут создать нежелательный силуэт.

Лучше выбрать модели, которые подчеркивают формы, сохраняя при этом комфорт и тепло - современные наполнители позволяют это сделать. И, конечно, самое главное - Вам должно быть в нем комфортно, ничего не должно сковывать движения», – пояснила эксперт.