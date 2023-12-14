Три самых модных пуховика на зиму 2024: подойдут даже дамам с формами

Самой универсальной вещью на зиму уже много лет считается пуховик. Есть множество фасонов, но выбрать наиболее подходящий порой сложно. Для сайта Teleprogramma.pro стилист Виктория Шабанова рассказала, какие пуховики в тренде зимой 2024 года, а также как выбрать наряд, чтобы он сидел безупречно, даже если у дамы пышные формы.
«В этом зимнем сезоне в тренде следующие стили пуховиков. Первые – пуховики длины миди и макси: а еще такие модели обеспечивают максимальную защиту от холода и ветра, внутрь можно надеть любой наряд и не замерзнуть», – поделилась эксперт.
Длинные пуховики выглядят эффектно. А в последнее время также в моде пуховики-коконы, в которых человек просто утопает. Не боится носить такие броские наряды Анна Нетребко. Оперная певица регулярно хвастается обновками.
Анна Нетребко. Фото: соцсети Анны Нетребко
«На втором месте — укороченные оверсайз пуховики: эти пуховики имеют свободный крой и являются одним из основных трендов этого года. Они придают образу расслабленность и стиль. Однако следует позаботиться о нижней части вашего образа, чтобы ноги тоже были в тепле. Термобелье может в этом помочь», – поделилась стилист.
Фасон, который подчеркивает длину ног, не раз выбирала певица Алсу. Также короткие пуховики носят Ани Лорак, Клава Кока и Валя Карнавал.
Алсу. Фото: соцсети Алсу
«Третий вариант – пуховики с поясом: такой дизайн позволяет подчеркнуть талию и создать женственный силуэт. Рекомендую обратить внимание на модель, напоминающую пальто - с английским воротником», – сказала Шабанова.
Обычно многие избегают пояса, особенно на пуховиках. Но именно эта деталь может визуально создать талию, даже если ее нет. А в этом году вместо пояса также часто стилисты используют шнурки или ленты. Ксения Бородина на зиму выбрала приталенный пуховик.
Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Также Шабанова дала советы женщинам с нестандартной фигурой. Она рассказала, как правильно подобрать пуховик, если формы пышные.
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«Пуховики для полных дам должны учитывать их особенности фигуры и создавать визуальный эффект стройности. Если фигура приталенная, то можно выбрать пуховики с поясом или наличием ремня, чтобы подчеркнуть талию и создать силуэт "песочные часы". ё
Если фигура округлая, то пуховик может быть прямого кроя или иметь легкий оверсайз. Рекомендую избегать дополнительного объемного декора в виде накладных карманов или меха. Они имеют свойство визуально увеличивать фигуру. А модели с мехом еще и неактуальны.
Стежку выбирайте среднего размера. Избегайте очень объемных пуховиков, которые могут создать нежелательный силуэт.
Лучше выбрать модели, которые подчеркивают формы, сохраняя при этом комфорт и тепло - современные наполнители позволяют это сделать. И, конечно, самое главное - Вам должно быть в нем комфортно, ничего не должно сковывать движения», – пояснила эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro