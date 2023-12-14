Три самых модных пуховика на зиму 2024: подойдут даже дамам с формами

Пуховик. Фото: freepik.com

Стилист подсказала, на какие пуховики стоит обратить внимание, чтобы даже в морозы выглядеть стильно.

Самой универсальной вещью на зиму уже много лет считается пуховик. Есть множество фасонов, но выбрать наиболее подходящий порой сложно. Для сайта Teleprogramma.pro стилист Виктория Шабанова рассказала, какие пуховики в тренде зимой 2024 года, а также как выбрать наряд, чтобы он сидел безупречно, даже если у дамы пышные формы.

«В этом зимнем сезоне в тренде следующие стили пуховиков. Первые – пуховики длины миди и макси: а еще такие модели обеспечивают максимальную защиту от холода и ветра, внутрь можно надеть любой наряд и не замерзнуть», – поделилась эксперт.

Длинные пуховики выглядят эффектно. А в последнее время также в моде пуховики-коконы, в которых человек просто утопает. Не боится носить такие броские наряды Анна Нетребко. Оперная певица регулярно хвастается обновками. 

«На втором месте — укороченные оверсайз пуховики: эти пуховики имеют свободный крой и являются одним из основных трендов этого года. Они придают образу расслабленность и стиль. Однако следует позаботиться о нижней части вашего образа, чтобы ноги тоже были в тепле. Термобелье может в этом помочь», – поделилась стилист.

Фасон, который подчеркивает длину ног, не раз выбирала певица Алсу. Также короткие пуховики носят Ани Лорак, Клава Кока и Валя Карнавал. 

Алсу. Фото: соцсети Алсу

«Третий вариант – пуховики с поясом: такой дизайн позволяет подчеркнуть талию и создать женственный силуэт. Рекомендую обратить внимание на модель, напоминающую пальто - с английским воротником», – сказала Шабанова. 

Обычно многие избегают пояса, особенно на пуховиках. Но именно эта деталь может визуально создать талию, даже если ее нет. А в этом году вместо пояса также часто стилисты используют шнурки или ленты. Ксения Бородина на зиму выбрала приталенный пуховик.

Ксения Бородина. Фото: соцсети Ксении Бородиной

Также Шабанова дала советы женщинам с нестандартной фигурой. Она рассказала, как правильно подобрать пуховик, если формы пышные. 

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«Пуховики для полных дам должны учитывать их особенности фигуры и создавать визуальный эффект стройности. Если фигура приталенная, то можно выбрать пуховики с поясом или наличием ремня, чтобы подчеркнуть талию и создать силуэт "песочные часы". ё

Если фигура округлая, то пуховик может быть прямого кроя или иметь легкий оверсайз. Рекомендую избегать дополнительного объемного декора в виде накладных карманов или меха. Они имеют свойство визуально увеличивать фигуру. А модели с мехом еще и неактуальны.

Стежку выбирайте среднего размера. Избегайте очень объемных пуховиков, которые могут создать нежелательный силуэт. 

Лучше выбрать модели, которые подчеркивают формы, сохраняя при этом комфорт и тепло - современные наполнители позволяют это сделать. И, конечно, самое главное - Вам должно быть в нем комфортно, ничего не должно сковывать движения», – пояснила эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro

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