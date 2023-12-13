Топ-5 беспроигрышных нарядов для новогоднего корпоратива: рекомендации стилиста

До главного праздника в году остаются считанные недели. Во многих компаниях уже начались корпоративы, которые могут зарядить энергией на весь будущий год. Обычно для вечеринок девушки выбирает яркие образы. Но в данном случае нужно ответственно отнестись к подборке наряда, чтобы потом не расстраиваться из-за неудачных фото.
Для читательниц Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско дала советы тем, кто не знает в чем пойти на праздничную встречу с коллегами и как произвести хорошее впечатление.
Эксперт выделила пять беспроигрышных вариантов для такого случая.
«Первое – бархатное платье. Это может быть платье мини, макси, с открытой спиной, с различными подрезами, драпировками», – заявила Плиско.
Такой лук выглядит дорого. Можно выбрать вариант с корсетом, чтобы были подчеркнуты изгибы фигуры. Такие наряды есть в гардеробе Ольги Серябкиной, Анны Нетребко, Ольги Бузовой и Настасьи Самбурской.
Ольга Серябкина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Второе – костюмы в пижамном стиле. Они обычно сделаны из атласной ткани, рубашка оверсайз плюс брюки», – отметила эксперт.
Такие костюмы в тренде не первый год. Большой плюс, что они отлично смотрятся на любой фигуре. А с помощью аксессуаров лук можно сделать нарядным. Такой образ примеряла певица Алсу. Она выбирала розовый цвет, который на пике популярности в этом году.
Алсу. Фото: соцсети Алсу
«Третье — блестящее платье из ткани с пайетками. Оно может быть макси в пол с разрезом спереди, а также миди или мини», – сказала стилист.
Наряды, которые сверкают, всегда являются беспроигрышными для вечеринок. Они выглядят эффектно и нарядно. Чтобы образ был более сдержанным, можно выбрать лаконичную обувь. Так Агата Муцениеце отметилась в платье молочного цвета с крупными пайетками. Актриса получила много комплиментов. А если в планах есть танцы до утра, то лучше отдать предпочтение короткому платью.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети Агаты Муцениеце
«Четвертое — жакет, смокинг в комбинации с кружевной юбкой или кружевными брюками», – также добавила Плиско.
Можно выбрать как классический черный цвет костюма, так и белый, который выглядит роскошно на загорелой коже. Брюки палаццо особенно хорошо скрывают недостатки фигуры. Ольга Бузова не раз выходила в свет в таком костюме. А кружевные брюки не стоит бояться носить, даже если возраст уже за 50 лет. Это демонстрирует Анна Нетребко.
Ольга Бузова. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Анна Нетребко. Фото: соцсети Анны Нетребко
«Пятое — юбка с пайетками. Она может быть макси или мини. Идеально будет в комбинации с лонгсливом или с белой рубашкой», – дала совет эксперт.
Мини-юбка подойдет тем, у кого идеальные ноги. А вот макси способна даже визуально стройнить. Она зрительно вытягивает силуэт. Алсу, Наталья Подольская и другие артистки щеголяли в таких образах на премиях.
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Алсу. Фото: соцсети Алсу
Но при выборе аутфита стоит избегать распространенных ошибок, которые упрощают образ. Точно не стоит идти на корпоратив в летнем платье. Они шьются из легкой ткани, которая не смотрится в вечерними туфлями.
Слишком прозрачные наряды могут оказаться неуместными. Очень нарядные блузки и рубашки зачастую смотрятся безвкусно, поэтому от лучше отказаться. Не нужно забывать про дресс-код, поэтому слишком облегающие наряды и глубокие вырезы также не лучший вариант для праздника с коллегами.
Справка Teleprogramma.pro
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro