Топ-5 беспроигрышных нарядов для новогоднего корпоратива: рекомендации стилиста

До главного праздника в году остаются считанные недели. Во многих компаниях уже начались корпоративы, которые могут зарядить энергией на весь будущий год. Обычно для вечеринок девушки выбирает яркие образы. Но в данном случае нужно ответственно отнестись к подборке наряда, чтобы потом не расстраиваться из-за неудачных фото.

Для читательниц Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Диана Плиско дала советы тем, кто не знает в чем пойти на праздничную встречу с коллегами и как произвести хорошее впечатление.