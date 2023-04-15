Это главная вещь весны-2023, которая должна быть у каждой женщины: с полок сметают вмиг

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Специалисты отметили, что для того, чтобы в боди чувствовать себя уверенно, нужно подобрать юбку с высокой посадкой. Очень важно, чтобы пояс плотно прилегал к талии — тогда ваши пропорции будут выглядеть идеально.

Также боди можно сочетать с широкими джинсами на средней и высокой посадке, которые в моде в этом сезоне. А лучшей комбинацией считается боди с объемным жакетом. Удобно, что боди можно комбинировать с любым низом, начиная от мини-юбки и заканчивая деловыми брюками.

Модницы могут взять на заметку, что кожаная юбка станет отличной парой к боди. А чтобы фигура смотрелась отлично, подберите юбку в тон верха, пишет Grazia.