Это главная вещь весны-2023, которая должна быть у каждой женщины: с полок сметают вмиг

Каждая женщина сталкивается с проблемой, когда одежды много, а надеть нечего. Если в гардеробе мало базовых вещей, то проблема с образами будет возникать постоянно. Стилисты назвали самую модную вещь весны 2023 года, которая идеальной подойдет как для повседневного образа, так и для вечернего. Это боди, которое сейчас раскупают в магазинах.
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Специалисты отметили, что для того, чтобы в боди чувствовать себя уверенно, нужно подобрать юбку с высокой посадкой. Очень важно, чтобы пояс плотно прилегал к талии — тогда ваши пропорции будут выглядеть идеально.
Также боди можно сочетать с широкими джинсами на средней и высокой посадке, которые в моде в этом сезоне. А лучшей комбинацией считается боди с объемным жакетом. Удобно, что боди можно комбинировать с любым низом, начиная от мини-юбки и заканчивая деловыми брюками.
Модницы могут взять на заметку, что кожаная юбка станет отличной парой к боди. А чтобы фигура смотрелась отлично, подберите юбку в тон верха, пишет Grazia.