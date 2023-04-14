«Очень стильно»: имидж-стилист назвала самые модные брюки этой весны – выглядят эффектно

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«Самыми модными брюками остаются широкие брюки. В эту категорию попадают брюки палаццо, которые мы можем носить с обувью на плоском ходу. Как правило это массивная обувь: ботинки, кроссовки и сандалии.

И также их можно сочетать с классическим вариантом – каблук. Ткани могут быть костюмные легкие, свесовые. Принты могут быть разные: клетка, полоска или летние – цветочный принт. В брюки выполненные из льняной ткани тоже будут смотреться круто, очень стильно.