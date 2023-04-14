«Очень стильно»: имидж-стилист назвала самые модные брюки этой весны – выглядят эффектно

Каждая девушка хочет выглядеть идеально. Весной многие решаются обновить гардероб, но выбрать комфортную и актуальную одежду сложно. Особенно часто проблемы возникают с выбором брюк. Имидж-стилист Алсу Арна в беседе с сайтом Teleprogramma.pro раскрыла, какие брюки самые модные в этом сезоне.
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«Самыми модными брюками остаются широкие брюки. В эту категорию попадают брюки палаццо, которые мы можем носить с обувью на плоском ходу. Как правило это массивная обувь: ботинки, кроссовки и сандалии.
И также их можно сочетать с классическим вариантом – каблук. Ткани могут быть костюмные легкие, свесовые. Принты могут быть разные: клетка, полоска или летние – цветочный принт. В брюки выполненные из льняной ткани тоже будут смотреться круто, очень стильно.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Также в моде брюки кюлоты, джоггеры, бананы, очень удобны для молодых мам, а также джинсы, повторяющие те формы, о которых я говорила ранее. лучше обратить внимание на джинсы из натуральных тканей, а также кожаные варианты.
Еще джинсы могут быть расписаны, расшиты вплоть до камней и бисера. Они могут стать ярким акцентом в образе», – поделилась эксперт.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.