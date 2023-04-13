Эти джинсы устарели и смотрятся нелепо: стилисты назвали главные антитренды весны-2023 и чем их заменить

Джинсы-лосины

Облегающие лосины, которые по структуре напоминающие джинсы, – стали антитрендом этой весной. Стилисты признались, что лучше вместо них носить классические скини, которые не будут неудачно подчеркивать рельеф тела. Тем более, эта модель снова становится актуальной.

Джинсы-бананы

А вот «бананы», по словам экспертов, портят пропорции фигуры и даже визуально прибавляют вес. Во-вторых, они утратили свою актуальность. Заменить такие джины лучше штанами-карго, которые становятся все больше популярны.

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С подворотами

Многие продолжают придерживаться тренда 2016 года – носить джинсы с подвернутыми снизу штанинами, но этот тренд безнадежно себя изжил. Стилисты советуют купить классические прямые джинсы, которые зрительно еще и удлиняют ноги.

С дырками

«Декор» в виде дыр на коленях или штанинах вышел из моды уже несколько сезонов назад. Брутального вида помогут достичь потертости на дениме.