«Девушки делают поголовно!»: названы пять главных трендов в дизайне ногтей на весну-2023

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«Первый тренд — «маникюр без маникюра». На данный момент это самый лучший выбор. Это когда ногти покрываются базовым покрытием прозрачным и сверху покрывают топом. Такой эффект создается, что у вас ноготь покрашен бесцветным лаком. При этом он выполняет функции обычного лака, обычной базы. Ноготь не ломается, не выглядит как обычный серый, тонкий ноготок. Он выглядит хорошеньким, глянцевым, блестящим. Он укреплен, выровнен.

Второй тренд также на естественность — все цвета нюдовых оттенков. Это беж натуральный, розовый, не пинки, а нежно бледно-розовый, а также другие натуральные нюдовые оттенки.

Третий тренд, который сейчас я везде вижу и наблюдаю в свое профессии, это ногти убранные либо в ноль, либо квадрат, но не плюшками, когда толстый слой материала, а четкий квадрат с четкими углами и тонким торцом. Это моделирование ногтей, но при этом они должны выглядеть тонко, красиво, без горы лишнего материала.

Четвертый тренд — пастельные розовые оттенки. Их девушки делают поголовно! Весна так влияет. Я вижу именно такие очень нежно-розовые оттенки.

Пятый тренд — это тренч, который практически не выходит из моды и всегда актуален», — поделилась эксперт.