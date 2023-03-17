«Мини-боб», «паж» — ретроэлегантность: названы три самые трендовые стрижки весны-2023

«Мини-боб»

Классная стрижка, когда передние пряди не опускаются ниже линии лица. Это выбор современной девушки, у которой нет возможности тратить много времени на укладку. В данном случае достаточно высушить волосы феном, и они сами прекрасно лягут. Исключение составляет пористый волос. В таком случае достаточно немного протянуть верхние пряди утюжком, и укладка, как в салоне, вам обеспечена.

К слову, ее носили многие звезды — от Евы Лонгории до Алсу.