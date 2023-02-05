«Модница недели» в сериале «Содержанки»: невинная Софья Эрнст и провокационная Дарья Мороз

«Бывший следователь Лена в исполнении Дарьи Мороз сначала выглядела «простым человеком из народа», на что указывал ее непринужденный стиль: свободные футболки и простые рубашки. В дальнейшем образ этой героини претерпел заметные изменения, а наряды Широковой стали сексуальными и даже агрессивными.

Разумеется, самым дерзким и запоминающимся образом Лены можно назвать тот момент, когда она появляется в коротком жакете, который не скрывает от взоров блестящее черное боди. Длинный «шлейф» жакета слегка «прикрывает» героиню со спины, а босоножки на шпильках делают ее ноги бесконечными и подчеркивают их стройность. Выглядит такой наряд очень провокационным и соблазнительным. 9 баллов».