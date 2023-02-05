«Модница недели» в сериале «Содержанки»: невинная Софья Эрнст и провокационная Дарья Мороз

«Один из самых провокационных и гламурных сериалов «Содержанки» может похвастаться настоящим парадом ярких и запоминающихся образов. Здесь все подобрано с особенным блеском и роскошью, а брендовые наряды главных героинь просто завораживают. Каждую из них можно смело назвать иконой стиля», - отметил модельер Наз Маер.
Софья Эрнст - Даша Смирнова
Софья Эрнст воплотила на экране героиню, которая на глазах у зрителей превращается из провинциальной девушки в столичную «штучку».
Софья Эрнст в сериале «Содержанки». Фото: Start
«Сначала провинциалка Даша Смирнова выглядела как примерная отличница, но, закрутив роман с влиятельным чиновником и став владелицей галереи, девушка быстро изменила скромный имидж.
Одним из интересных луков героини Софьи Эрнст является образ, в котором она предстала перед обществом в роскошном черном платье с глубоким декольте, украшенном прозрачной вставкой. Выбранный наряд является отличным решением для идеальной фигуры актрисы. С одной стороны, акцент на красивой линии декольте героини выглядит очень дерзко и откровенно, но с другой стороны − Даша выглядит в таком платье обманчиво невинно. Удачно завершают образ Смирновой аксессуар в виде чокера на шее и легкие локоны. Кажется, что эта девушка очень наивна, но нам известно, что на самом деле она является целеустремленной и хитрой особой. 8 баллов».
Дарья Мороз - Лена Широкова
Дарья Мороз тоже показала трансформацию образов своей героини – от следователя и своего парня в стильную и дорогую женщину.
Дарья Мороз в сериале «Содержанки». Фото: Start
«Бывший следователь Лена в исполнении Дарьи Мороз сначала выглядела «простым человеком из народа», на что указывал ее непринужденный стиль: свободные футболки и простые рубашки. В дальнейшем образ этой героини претерпел заметные изменения, а наряды Широковой стали сексуальными и даже агрессивными.
Разумеется, самым дерзким и запоминающимся образом Лены можно назвать тот момент, когда она появляется в коротком жакете, который не скрывает от взоров блестящее черное боди. Длинный «шлейф» жакета слегка «прикрывает» героиню со спины, а босоножки на шпильках делают ее ноги бесконечными и подчеркивают их стройность. Выглядит такой наряд очень провокационным и соблазнительным. 9 баллов».
Александра Ребенок - Ольга Крутова
Задача героини Александры Ребенок Ольги Крутовой знать все про всех, но при этом не отсвечивать, отсюда и такие наряды.
Александра Ребенок в сериале «Содержанки». Фото: Start
«Александра Ребенок сыграла в сериале роль детектива и фотографа Ольги, которая негласно вершит суд над содержанками. В одной из сцен для актрисы подобрали очень интересный образ: деловой, но однозначно не лишенный женственности классический брючный костюм. Удлиненный жакет, из-под которого выглядывает строгая рубашка с воротником, очень идет Ольге. Несмотря на «мужской» образ, в таком наряде Александра Ребенок выглядит женственно и стильно. В руках у Ольги Крутовой небольшая кожаная сумочка на ремешке из цепи, а из строго закрученного пучка не выбивается ни один волосок. Ярким акцентом в образе героини стала красная помада на губах, которая словно говорит окружающим, что эта женщина скрывает немало тайн и секретов. 8 баллов».
Марина Зудина - Мила Долгачева
Героиня Марины Зудиной Мила Долгачева всю жизнь провела в роскоши. И именно это – любовь к богатству, изысканному и дорогому она и транслирует с экрана.
Марина Зудина и Иван Мулин в сериале «Содержанки». Фото: Start
«Дочь влиятельного человека и супруга чиновника. Самая статусная женщина из всех героинь сериала, что подчеркивает каждый выбранный наряд.
В одной из экранных сцен на Миле Долгачевой надето роскошное длинное платье на тонких бретельках «металлического» цвета. Такой удачный выбор демонстрирует сразу несколько достоинств Марины Зудиной: красивые округлые плечи и стройную фигуру. Долгачева привыкла к роскоши и богатству, поэтому любит щеголять в шикарных сияющих нарядах, как например, это платье. Простая на первый взгляд укладка очень украшает актрису и делает ее образ утонченным. На протяжении всего шоу стиль главной героини неизменно остается элегантным и без намека на пошлость. 10 баллов».
Сабина Ахмедова - Карина Штерн
Героиня Сабины Ахмедовой – певица и актриса Карина Штерн уверена в том, что она невероятно эффектная дама. И именно так себя и подает.
Сабина Ахмедова в сериале «Содержанки». Фото: Start
«Певица, актриса и супруга олигарха Карина Штерн, которую сыграла Сабина Ахмедова, является еще одним примером идеальной модницы.
Каждый ее наряд привлекает внимание и запоминается с первого взгляда. Например, в белоснежном длинном платье с отрытой спиной героиня Сабины выглядит очень привлекательно и завораживающе. Яркой брюнетке Карине Штерн очень идет белый цвет, как и элегантная укладка. Платье в пол из струящейся ткани с эффектом запаха только подчеркивает хрупкость фигуры и делает свою хозяйку настоящей королевой бала. 9 баллов».
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Подводим итоги
Первое место нашего модного баттла занимает героиня Марины Зудиной Мила Долгачева. Второе делят Карина Штерн и Лена Широкова, воплощенные на экране Сабиной Ахмедовой и Дарьей Мороз. На третьем тоже две дивы – Даша Смирнова и Ольга Крутова, сыгранные Софьей Эрнст и Александрой Ребенок.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Модельер Наз Маер. Фото: личный архив