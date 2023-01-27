Ничего сверхнового в трендах окрашивания в 2023 году не ожидается, сразу отметил Наз.

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1. Седые волосы вошли в моду несколько сезонов назад, но в 2023 году они будут особенно популярны. Не скандинавский блонд, а именно седины подходят женщинам в годах, которые по своему цветотипу «дружат» с черным цветом.

2. Фиолетовые волосы – это молодежный тренд. Прошлым летом девушки, да и парни делали розовые пряди или полностью окрашивали волосы в розовый. В этом году более актуальным станет фиолетовый.

3. Красные волосы – тоже не горячий тренд, но тем будет популярным. В моде множество оттенков рыжего. Здесь нужно быть осторожными, так как яркие цвета выдерживает только яркая девушка, пояснил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».