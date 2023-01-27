В этом году популярность не теряют базовые техники окрашивания волос, которые подходят практически всем представительницам прекрасного пола. Однако в тренде не только натуральные оттенки, но и очень яркие. Модельер и стилист Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro, какие окрашивания в моде в 2023 году.
Ничего сверхнового в трендах окрашивания в 2023 году не ожидается, сразу отметил Наз.
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1. Седые волосы вошли в моду несколько сезонов назад, но в 2023 году они будут особенно популярны. Не скандинавский блонд, а именно седины подходят женщинам в годах, которые по своему цветотипу «дружат» с черным цветом.
2. Фиолетовые волосы – это молодежный тренд. Прошлым летом девушки, да и парни делали розовые пряди или полностью окрашивали волосы в розовый. В этом году более актуальным станет фиолетовый.
3. Красные волосы – тоже не горячий тренд, но тем будет популярным. В моде множество оттенков рыжего. Здесь нужно быть осторожными, так как яркие цвета выдерживает только яркая девушка, пояснил эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro