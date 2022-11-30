Заманите удачу и деньги в дом: в чем встречать Новый год, чтобы порадовать Черного Водяного Кролика

До Нового года остается месяц. Настает самое суетливое время, когда нужно купить подарки, продумать праздничный стол, выбрать блюда, которые готовить. А все девушки и женщины задумываются, в чем встретить год Черного Водяного Кролика. Эксперты озвучили, какие наряды и цвет стоит выбрать, чтобы притянуть удачу и деньги.
Отмечается, что вполне можно облачиться в черное и серое, но образ не должен быть скучным. Поэтому стоит спокойные базовые оттенки лучше разбавить яркими акцентами. Это могут быть стразы или пайетки.
Также эксперты советуют обратить внимание на наряды синих, голубых и фиолетовых оттенков. Они идеально сочетаются с серебром. А если вы обожаете быть в центре внимания, то вам подойдет красный в сочетании с золотым. При этом Кролик не любит экстравагантности, поэтому крой должен быть более строгим и классическим.
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Добавим, что облачаться в платье в новогоднюю ночь не обязательно. Можно надеть блузку с брюками, юбкой или комбинезон. Для тех, кто встречает Новый год дома прекрасно подойдет шелковая пижама, воланы, оборки и асимметрия, передает sterlegrad.ru.