Деньги исчезнут, россияне начнут переселяться: астролог Дараган дал свой прогноз на 2023-2028 годы

Астролог Константин Дараган стал гостем в шоу Юлии Меньшовой. Он ранее уже смог предсказать и много событий в политический сфере, а также пандемию, которая была в 2020 году. Эксперт признался, что в ближайшие годы не только Россию, но и весь мир ждут перемены.

По его словам, кризис закончится не скоро, США потеряет свои позиции в мире, а в России люди начнут массово переселяться за город.