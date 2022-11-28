Деньги исчезнут, россияне начнут переселяться: астролог Дараган дал свой прогноз на 2023-2028 годы

Астролог Константин Дараган стал гостем в шоу Юлии Меньшовой. Он ранее уже смог предсказать и много событий в политический сфере, а также пандемию, которая была в 2020 году. Эксперт признался, что в ближайшие годы не только Россию, но и весь мир ждут перемены.
По его словам, кризис закончится не скоро, США потеряет свои позиции в мире, а в России люди начнут массово переселяться за город.
Также Дараган пояснил, что доллар все-таки перестанет быть основной валютой в мире. По предварительным прогнозам это случится в 2027-2028 годах
«Электронные деньги станут основным узаконенным средством платежа. С 2025 по 2040 год наличные деньги в большинстве развитых стран практически полностью исчезнут из оборота», – поделился мнением экстрасенс.
Он не стал скрывать, что возможно будет «массовая деурбанизация». Дараган уверен, что перебираться жить в большие города уже не будет трендом и необходимостью в профессиональном плане.
«Модным станет строительство небольших жилых поселков, построенных по принципу самоуправления и самодостаточности, за городской чертой», – пояснил астролог.
Напомним, что ранее Василиса Володина назвала знаки зодиака, представители которых в декабре в качестве новогоднего подарка получат невероятный шанс на успех.