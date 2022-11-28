Жакеты, модные джинсы, элегантные пальто: Алсу устроила шопинг, пополнив гардероб трендовыми нарядами

Алсу уже много лет строит карьеру на сцене. Она смогла завоевать любовь зрителей. В 39 лет она продолжает следить за фигурой и может похвастаться моложавым видом. Для многих поклонников артистка стала иконой стиля. Она привыкла выступать в роскошных платьях. А в обычной жизни звезда выбирает удобные, но элегантные луки.
Не так давно Алсу отдохнула в Дубае. Она то и дело щеголяла в платьях и шортах. А вот в Москве певица решила устроить шопинг. Она показала свои обновки. Артистка для начала примерила платье-пальто длины мидакси. Силуэтный наряд подчеркнул талию. Она покрасовалась сначала в белом наряде, а потом в черном.
Также Алсу решила сочетать джинсы с высокой посадкой и жакеты разных цветов. От лаконичного черного, до твидового в белом, розовом и сером цветах. Певице также приглянулся жакет из экокожи в горчичном оттенке.
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Также артистка изящно скрыла изъяны фигуры, надев длинное платье-рубашку с акцентом на талии. Наряд в розовом цвете подчеркнул ее загар. Алсу понравился и костюм с длинными брюками и жакетом оверсайз в кофейном цвете. А напоследок она покрасовалась в пальто с модным принтом — гусиная лапка».
«Взяла все!» — призналась звезда.
Алсу. Фото: соцсети звезды