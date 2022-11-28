Жакеты, модные джинсы, элегантные пальто: Алсу устроила шопинг, пополнив гардероб трендовыми нарядами

Также Алсу решила сочетать джинсы с высокой посадкой и жакеты разных цветов. От лаконичного черного, до твидового в белом, розовом и сером цветах. Певице также приглянулся жакет из экокожи в горчичном оттенке.

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