«Модница недели» среди звездных невест: Зепюр Брутян перегрузила платья перьями, а Надя Ермакова ужасна в наряде из фатина

Сегодня «Модница недели» решила устроить баттл среди звездных невест. Эти девушки особенно тщательно выбирают наряды для особенного дня, ведь на них будут смотреть и придирчиво оценивать не только родственники со стороны жениха, но и многочисленные поклонники. Каждая из звездных невест просто обязана продемонстрировать хороший вкус и подобрать наряд, отвечающий последним тенденциям моды. Кому из известных новобрачных удалось справиться с поставленной задачей, а кому − нет, оценила дизайнер Валерия Утушкина.
Катя Гордон: почти безупречна
Известный юрист, автор песен и общественная деятельница Катя Гордон в этом году вышла замуж в третий раз. Для похода в ЗАГС блондинка выбрала белое платье миди, подчеркнувшее ее фигуру.
Катя Гордон с мужем. Фото: соцсети
«Образ Кати Гордон получился лаконичным и элегантным: спокойный вырез лодочка, отсутствие лишних деталей и вычурного декора на наряде. Гладко зачесанные назад волосы только завершают изысканный и в то же время неброский стиль Гордон.
Единственный момент, который, на мой взгляд, выбивается из почти безупречного стиля, − это обувь неподходящего оттенка. Катя надела туфли теплого бежевого цвета под платье однозначно холодного тона, чем слегка смазала общую картинку. 8 баллов».
Зепюр Брутян: принцесса из сказки
Когда Павел Прилучный и Зепюр Брутян в августе этого года сообщили о свадьбе и начали демонстрировать в Сети фотографии с торжества, все были очарованы невестой Зепюр и ее нарядом. Между тем, фэшн-эксперт Teleprogramma.pro Валерия Утушкина восторгов публики не разделяет.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян с гостьей. Фото: соцсети
«С первого взгляда на свадебное платье Зепюр Брутян становится ясно, что невеста давно мечтала стать принцессой из сказки. Классическое платье с пышной юбкой, расшитой кружевами, длинный шлейф − именно так выглядит девушки, которые наконец-то смогли окунуться в атмосферу детских фантазий.
На первый взгляд, все смотрится очень нарядно и броско, особенно красивое декольте на платье, но, с другой стороны, носить на себе подобный наряд целый день очень неудобно и тяжело. Все-таки в современном и динамичном мире стоит отдать предпочтение более удобным и комфортным вещам. Лично я за менее сложные варианты. Для фотосессии, например, наряд уместен, а для долгого дня − нет. Еще меня смущает, что платье перегружено кружевами и перьями. 4 балла».
Лера Фрост: простецкий стиль
Бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост – девушка, которая никак не может себе позволить ударить в грязь лицом. И жениха она себе нашла завидного – депутата Госдумы, и наряд на свадьбу выбрала эффектный.
Лера Фрост. Фото: соцсети
«Звезда дома «Дома-2» Лера Фрост тоже успела продемонстрировать поклонникам свой свадебный наряд. Общее впечатление от платья девушки у меня положительное: элегантная форма, очень красиво подчеркнута линия декольте.
Замечу, что Лере очень идет облегающее платье бюстье. Теперь о недостатках: лично мне не нравится, что наряд расшит сотнями бусин из жемчуга, а также - фата. Как дизайнер, я понимаю, что такое свадебное платье далеко не самое удобное и комфортное, к тому же, россыпь бусинок на изделии делает общий стиль более простецким и менее элегантным. 6 баллов».
Надя Ермакова: устаревшая модель
38-летняя экс-участница «Дома-2» Надя Ермакова к первой в своей жизни свадьбе готовилась долго. Но желание шикануть по бартеру сыграло с Надей злую шутку. Дизайнер назвала ее наряд, мягко говоря, странным.
Надя Ермакова с мужем. Фото: соцсети
«На мой взгляд, очень неудачный образ невесты. Непонятно, почему еще одна бывшая участница «Дома-2» Надя Ермакова выбрала такую странную модель. Начну с горловины платья, которое смотрится отдельно от остальной части. Следующие замечания − фатин и бисер.
Изделия из фатина давно устарели, а бисер придает дополнительный и ненужный объем. Обратите внимание, что закрытая горловина и довольно длинный шлейф на юбке совершенно не смотрятся в дуэте друг с другом, поэтому от одного из этих элементов точно нужно было отказаться или изменить. 1 балл».
Софико Меладзе: талия пропала из вида
23-летняя дочь Валерия Меладзе от первого брака Софико Меладзе для похода в ЗАГС со своим избранником Саввой Байбаковым выбрала наряд, который сегодня произвести фурор не способен.
Софико Меладзе с мужем. Фото: соцсети
«В 80-х годах такой наряд точно бы произвел фурор, но сегодня мода шагнула далеко вперед и теперь ориентирована на простоту и лаконичность. К тому же, Софико в этом платье не удалось подчеркнуть свою точеную фигуру. Напротив, из-за защипов по окату платья бедра визуально кажутся шире, а талия и вовсе пропадает из вида. 1 балл».
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Подводим итоги
Самой красивой невестой признана Катя Гордон. Ее наряд назван элегантным, позволившим Кате подняться на верхнюю ступень пьедестала почета. Второе место у бывшей участницы «Дома-2» Леры Фрост, третье – у второй жены Павла Прилучного Зепюр Брутян.
Справка Teleprogramma.pro
Валерия Утушкина – дизайнер, тренер-наставник по автоматизации и запуску молодых российских брендов. Прошла обучение в Istituto Marangoni (Париж), где изучала программы по модному бизнесу. В фэшн-индустрии работает с 2015 года, тогда же открыла первое ателье. Собственный бренд LERU Валерия запустила 2 года назад.
Валерия Утушкина. Фото: личный архив