«Модница недели» среди звездных невест: Зепюр Брутян перегрузила платья перьями, а Надя Ермакова ужасна в наряде из фатина

Сегодня «Модница недели» решила устроить баттл среди звездных невест. Эти девушки особенно тщательно выбирают наряды для особенного дня, ведь на них будут смотреть и придирчиво оценивать не только родственники со стороны жениха, но и многочисленные поклонники. Каждая из звездных невест просто обязана продемонстрировать хороший вкус и подобрать наряд, отвечающий последним тенденциям моды. Кому из известных новобрачных удалось справиться с поставленной задачей, а кому − нет, оценила дизайнер Валерия Утушкина.

Катя Гордон: почти безупречна

Известный юрист, автор песен и общественная деятельница Катя Гордон в этом году вышла замуж в третий раз. Для похода в ЗАГС блондинка выбрала белое платье миди, подчеркнувшее ее фигуру.