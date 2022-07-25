Модницы из сериала «Женская доля»: что носят девушки в современной Индии

C 25 июля по будням на ТВ-3 - премьера суперпопулярного индийского сериала «Женская доля». Его сюжет, растянувшийся уже более, чем на 1600 (!) серий, сконцентрирован на семье, зарабатывающей на жизнь арендой свадебного павильона.

Одна из главных героинь Сарла Арора – уважаемая в городе женщина, мечтающая устроить семейное счастье для своих взрослых дочерей. Она готова пойти на все, лишь бы ее девочки были счастливы, но из-за особенностей менталитета, финансового положения и характеров дочерей, путь к любви становится испытанием для всех.

Этот сериал стал настоящим хитом, не только в Индии, но и за ее пределами, в том числе в США и европейских странах. Помимо запутанного сюжета и экспрессивных романтических линий, зрители полюбили его за роскошную «картинку».

Декорации и костюмы героинь выдержаны в аутентичных индийских традициях - роскошные ткани, цветочные украшения, яркие тона и много золота. Премьера «Женской доли» - отличный повод присмотреться внимательнее к современной индийской моде и, возможно, подобрать что-то для своего летнего гардероба.

Силуэт сари