Модницы из сериала «Женская доля»: что носят девушки в современной Индии

C 25 июля по будням на ТВ-3 - премьера суперпопулярного индийского сериала «Женская доля». Его сюжет, растянувшийся уже более, чем на 1600 (!) серий, сконцентрирован на семье, зарабатывающей на жизнь арендой свадебного павильона.
Одна из главных героинь Сарла Арора – уважаемая в городе женщина, мечтающая устроить семейное счастье для своих взрослых дочерей. Она готова пойти на все, лишь бы ее девочки были счастливы, но из-за особенностей менталитета, финансового положения и характеров дочерей, путь к любви становится испытанием для всех.
Этот сериал стал настоящим хитом, не только в Индии, но и за ее пределами, в том числе в США и европейских странах. Помимо запутанного сюжета и экспрессивных романтических линий, зрители полюбили его за роскошную «картинку».
Декорации и костюмы героинь выдержаны в аутентичных индийских традициях - роскошные ткани, цветочные украшения, яркие тона и много золота. Премьера «Женской доли» - отличный повод присмотреться внимательнее к современной индийской моде и, возможно, подобрать что-то для своего летнего гардероба.
Силуэт сари
Кадр из сериала «Женская доля»
Пока европейские бренды экспериментируют с силуэтами и формами, индийские дизайнеры предпочитают не уходить далеко от классического сари. Обычно они берут один из его элементов и делают его главным акцентом новой композиции.
Например, верхняя часть, переброшенная через плечо, становится шарфом или шлейфом, расклешённые брюки повторяют изгиб платья, а открытый по бокам торс становится изюминкой образа.
Вторая общая для современных индийских нарядов черта – многослойность. На смену одному длинному полотну ткани, в которое раньше оборачивались индийские женщины, приходят объёмные юбки в несколько рядов. Классическое перекрещивание ткани вдохновило дизайнеров на создание легких и практичных платьев, которые закрепляются на плече или талии.
Абстрактные формы
Наряд бренда Vaishali-S. Фото: vaishali-s.com
Да, силуэт сари, похоже, всегда будет в моде в Индии, но зачем брать какой-то отдельный его элемент, если можно изменить и по-новому посмотреть на классическое платье? В этом случае дизайнеры прибегают к особой драпировке, покрою или нестандартному использованию тяжелой ткани для создания аксессуаров.
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Старые веяния
Наряд бренда Payal Singhai X Boochra. Фото: payalsinghal.com
80-е вернулись не только на телеэкраны – в Индии снова актуальны начесы, однобокие хвостики, объёмные плечи, неоновые оттенки, брюки клёш, массивные украшения. Но и здесь не обошлось без классических индийских элементов: богатой драпировки, красивого узора, атласной ткани и преимущественно «сложных» оттенков — сливового, лимонного, изумрудно-зелёного.
Еще одна популярная эпоха, 60-е, вернулась в цветах. Плавные крупные линии теплых оттенков, словно «стекающие» с «хиппимобилей» и обложек пластинок, украшают простой слуэт. Им в противовес — будто вдохновленная Энди Уорхоллом массивная одежда с элементами «минималистичного» поп-арта.
Украшение наряда
Кадр из сериала «Женская доля»
Сложно представить себе индийскую женщину, не увешанную золотыми браслетами и кольцами. А вот современные модницы предпочитают минимализм в украшениях, - тем более, что одежда многих индийских брендов и так напоминает наряд из сундука с сокровищами. Здесь не редкость пиджаки, расшитые материалом под жемчуг или бисер, почти цыганские топы с монетами, а также костюмы, обшитые золотыми и серебряными нитями.
Выбор ткани
Наряд бренда Ura Maku. Фото: uramaku.com
В мужских и женских нарядах преобладают ткани из натуральных материалов: хлопок, лен, шелк. Это объясняется не только экотрендами, но и вековыми традициями индийцев – в натуральной ткани телу намного легче пережить зной.
При этом бренды стараются выбирать для образа 1-2 ярких цвета. Так он не будет перегружен визуально, а у дизайнера будет возможность «поиграться» с формой, добавить неожиданный элемент на манжетах, брюках или поясе.
Закрепить свои знания вековых трендов индийской моды и подсмотреть что-то по-настоящему свежее и актуальное в жару можно вместе с героинями сериала «Женская доля» с 25 июля по будням в 13:35 на ТВ-3.