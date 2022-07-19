Более 1600 эпизодов! На ТВ-3 выйдет индийский сериал «Женская доля»

С 25 июля канал ТВ-3 начнет показывать по будням экзотически красивый и переполненный эмоциями романтический сериал из Индии.

«Женская доля» - самый известный и самый продолжительный проект индийского телеканала Zee TV. Слава этого шоу давно преодолела национальные границы, и сегодня его с одинаковым успехом смотрят в Америке, Европе и Азии.

В сообществе российских фанатов индийских сериалов сложилось мнение, что именно «Женская доля» идеально подходит для зрителя, который только собирается погрузиться в мир современных телехитов южной страны.

Сюжет «Женской доли» отталкивается от классического романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность». Это история о двух сестрах. Первая – серьезная, трудолюбивая и ответственная, работает преподавателем в престижном колледже и умудряется ладить со всеми вокруг. Вторая все время витает в облаках, не особенно задумывается о будущем и мечтает о свадьбе с рок-звездой. Мать девушек хочет во что бы то ни стало выгодно выдать обеих замуж, но с первых же серий сталкивается с самыми неожиданными препятствиями.