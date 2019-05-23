Ева Лонгория привезла на кинофестиваль в Канны 14 чемоданов с нарядами

Каннский фестиваль, как, впрочем, и другие мероприятия подобного уровня, смело может именоваться ярмаркой тщеславия. Как передает из Канн онлайн-кинотеатр tvzavr, знаменитости тщательно готовятся к выходу на красную дорожку.

Фестиваль длится две недели, а значит, и нарядов должно быть как минимум несколько.

В этом году своеобразный рекорд поставила Ева Лонгория. Как и ее героиня из сериала «Отчаянные домохозяйки» Габриэль Солис, которая меняла платья как перчатки, актриса не стала мелочиться — в Канны звезда, по слухам, привезла целых 14 чемоданов с нарядами.

На открытии фестиваля Ева появилась во всей красе — в платье Alberta Ferretti с открытыми плечами и разрезом от бедра. Наряд выгодно подчеркивал ее стройную фигуру.

Отметим, что в Канны 44-летняя артистка приехала не одна, а вместе со своим 11-месячным сыном. Несмотря на то что Ева родила сравнительно недавно, она быстро сумела прийти в форму.

Кстати, такой внушительный багаж Лонгории из более чем дюжины чемоданов вполне может объясняться и тем, что ей пришлось захватить не только наряды для выходов, но и вещи малыша.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что Еву в ярко-желтом элегантном комбинезоне заметили на прогулке с сыном по пляжу.