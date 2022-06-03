Курникова — о богатой жизни в Штатах: «Я ведь из России приехала, из однокомнатной квартиры»

Теннисистка вспомнила, как родители привезли ее в Америку. Тогда ей было всего девять лет.

Анна Курникова редко дает интервью. При этом в одной из бесед с журналистами российская теннисистка призналась, что на самом деле она никогда не стремилась быть знаменитой. Ей просто хотелось играть в теннис. Так, по словам спортсменки, живя во Флориде, она могла спокойно ездить по магазинам, на автозаправку, гулять по улицам. То есть вести нормальную жизнь. По словам звезды тенниса, она не ждет, что ей будут подавать кофе или как-то обслуживать.

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«Я ведь из России приехала, из однокомнатной квартиры и вполне способна сама о себе позаботиться! Важно — что у тебя в сердце. Важно ночью спать спокойно, а утром без отвращения смотреть на себя в зеркало. Важно уметь выстраивать с людьми нормальные отношения», — подметила Анна.

По словам теннисистки, она сумела избежать звездной болезни. Конечно, в США она жила богатой жизнью: неплохо зарабатывала, могла позволить себе купить иномарку, брендовую одежду и даже люксовые украшения — бриллианты. Но это, как говорит Анна, не сделало ее счастливой.

«Когда я приехала в Америку в феврале 1991 года, мне было 9. Обо мне сразу написали в «Нью-Йорк таймс» и поместили огромную фотографию. С этого момента начался отсчет. Начался опыт. Да, потом, заработав деньги, я покупала машины, одежду, бриллианты. Но вскоре стало ясно, что это не делает меня счастливой, как говорят американцы, не дает мне улыбки. Конечно, я не идеал. Я сделала много ошибок. Мне еще учиться и учиться. Но самое главное, что я очень хочу этого. Я всегда открыта новому. Я никогда не скажу: «Только я знаю, как правильно!» Мой стимул — становиться лучше, развиваться и идти вперед», — призналась Курникова.

Вместе с испанским певцом Энрике Иглесиасом теннисистка воспитывает троих детей: двойняшек Люси и Николаса, а также дочку Машу.

По материалам Elle.ru.

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