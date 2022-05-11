Старшая — испанка Люси, а младшая — русская Маша! Как выглядят подросшие дочки Энрике Иглесиаса от Анны Курниковой

Старших детей — двойняшек Николаса и Люси — их звездный отец Энрике Иглесиас назвал на испанский манер. При чем отпрыски теннисистки Анны Курниковой внешне очень похожи на нее. Вот только волосы у малышей чуть вьются от природы.

8 мая испанский певец отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 47 лет. По этому случаю русская возлюбленная музыканта поделилась в личном микроблоге свежим редким снимком, на котором показала всех своих детей. А всего у пары их трое. Помимо старших двойняшек, в семье также подрастает малышка Маша. В одном из интервью Энрике Иглесиас признался, почему дал дочери русское имя. На этом настояла его возлюбленная. Именно Анна выбрала это имя для малышки. Энрике очень понравилось то, как оно звучит, поэтому он не раздумывая согласился. И так получилось, что у старшей дочки музыканта испанское имя, ее зовут Люси, а у младшей — русское, Маша.

Старшая дочка Энрике Иглесиаса более смуглая и оттенок волос у нее куда темнее, чем у Маши. Люси просто вылитая испанка. А вот младшая дочь Анны Курниковой, можно сказать, ее точная копия, волосики у нее светлые-светлые, почти прозрачные. На фото в саду Люси наградила любимого папочку поцелуем, а Маша удобно устроилась у отца на шее, свесив ножки. Анна только умилялась такой картиной, держа на коленках рядом с Люси ее братика Николаса.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!