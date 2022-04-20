«Интересный образ»: Николаева в платье-халате модного оттенка прогулялась с мужем и сыном

Звезда канала «Россия 1» Елена Николаева в конце прошло года родила бизнесмену Игорю Вдовину сына Александра. Накануне семья отметилась на прогулке по Москве. Для этого блондинка, по мнению эксперта сайта Teleprogramma.pro, имидж-стилиста Елены Бестави, выбрала очень интересный образ.

«Весьма актуальный. Пальто-халат модного оранжевого цвета — в этом сезоне тренд. Хотя оттенок и не заявлен как трендовый, но тем не менее в коллекциях на весну 2022 году он был замечен», — сказала Бестави.

По словам эксперта, сочетание вещей — это устойчивый кэжуал.

«Преобладает натуральный стиль с элементами классического стиля. Единственное, что смущает, — это подобранные украшения, в данном случае жемчужный комплект, к такому образу не вяжутся. Возможно, если кюлоты заменить на светлые брюки из тонкой шерсти, тогда вариант имел бы место быть. А в данном случае украшения удешевляют образ», — подчеркнула Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

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