«Беспроигрышный вариант»: Дарья Повереннова показала, с чем и как носить джинсы этой весной

Свой каждый выход в свет актриса Дарья Повереннова тщательно продумывает до мелочей. Точеная фигура позволяет звезде примерять самые разные образы — от элегантных до романтических.

На этот раз Дарья надела джинсы и джемпер. Как говорит модный эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова — это всегда беспроигрышный вариант.

«Особенно если они актуальные, как у Дарьи Поверенновой. Ботильоны также относятся к актуальной базе, так что образ в целом современный. Но, на мой взгляд, простоват. Поэтому я могла бы рекомендовать его немного усложнить. Например, поверх джемпера можно надеть жакет в базовом стиле, можно даже с принтом, либо в стиле Chanel» — сказала Шабанова.

Кроме того, стилист предлагает добавить к такому образу аккуратные, элегантные украшения в виде ожерелья и браслетов.

«Хорошо бы вписалась сумочка жесткой формы, прямоугольная, квадратная или в стиле Balenciaga Hourglass — прямая сверху, но как бы вогнутая по дну. Можно рассмотреть сумку в стиле color block. Вариантов много», — подчеркнула Шабанова.

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». Работает стилистом с конца 2018 года.

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