«Женщина-кошка»: Подольская показала, с чем носить брюки из глянцевой экокожи

Наталья Подольская — артистка с яркой внешностью. И наряды она подбирает советующие. Накануне в своей соцсети певица поделилась кадром, на котором предстала в глянцевых брюках из экокожи.

Материал, по мнению эксперта сайта Teleprogramma.pro, стилиста Нади Ивановой, актуален.

«Это активный тренд. Если раньше из кожи носили только пальто и пиджаки, то сейчас на подиумах мы видим и кожаные платья, и юбки, и брюки. Я советую присмотреться к вещам из кожи и комбинировать их», — сказала Иванова.

Рассматривая образ Подольской, эксперт отметила, что он получился смелым и дерзким.

«Наталья выбрала достаточно смелый образ — женщины-кошки. Кожаные брюки глянцевой фактуры грамотно смягчила за счет черной шифоновой блузки, яркого макияжа и гладкой укладки. Образ получился смелым и дерзким, но уместным для вечернего лайт-мероприятия», — подчеркнула Надя Иванова.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Перербургского университета культуры и искусства. Опыт в сфере фешн — 19 лет.

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