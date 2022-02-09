«Мужчина должен делать первый шаг»: Ковальчук впервые прокомментировала отношения с Харламовым

По слухам, между актрисой и шоуменом произошла размолвка.

Накануне в Москве состоялась премьера фильма «Однажды в пустыне» с Александром Робаком в главной роли. На большие экраны картина выйдет 17 февраля.

Премьерный показ посетила Катерина Ковальчук. В Сети уже давно ходят слухи о том, что эффектная актриса рассталась с шоуменом Гариком Харламовым. Так, и на красной дорожке актриса позировала без него.

«Я здесь, потому что обожаю фильмы про войну и мечтаю сняться в такой картине — это мое. И фильмы про брутальных мужчин-героев тоже всегда актуальны. Я и в жизни ценю смелость, решительность — в отношениях с женщиной мужчина должен делать первый шаг», — сказала Ковальчук «Комсомольской правде».

А на следующий вопрос журналистов, касающийся романа с Харламовым, решила не отвечать.

«На тему личной жизни я предпочитаю не говорить», — тут же свернула разговор актриса.

больше по теме Быстро нашла замену: Катерина Ковальчук вышла на ковровую дорожку вместе с Павлом Рассомахиным Еще недавно актриса состояла в отношениях с Гариком Харламовым.

Напомним, на днях Ковальчук отдыхала на Кубе в гордом одиночестве.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.