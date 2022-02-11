Олимпийка на платье и короткие юбки: тренды весны 2022 года
Видео
Как Людмила Артемьева променяла театр на сериалы и не пожалела
Видео

«Просто странно»: Судзиловская выбрала неправильный наряд для вечернего шоу

Образ актрисы оценила стилист Ольга Блок.

«Просто странно»: Судзиловская выбрала неправильный наряд для вечернего шоу
Олеся Судзиловская. Фото: Global Look Press

Накануне Олеся Судзиловская побывала в гостях у Ивана Урганта. В студию шоу «Вечерний Ургант» блондинка пришла в ярко-синем брючном костюме. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Ольга Блок отметила, что  наряд актрисы — довольно консервативный, ни его крой, ни цвет трендовыми не назвать.

Олеся Судзиловская (в центре)
Олеся Судзиловская (в центре). Фото: instagram.com/vecherniy_urgant/

«Сам по себе этот костюм логично смотрелся бы на корпоративе в офисе или просто в офисе с нестрогим дресс-кодом. Но на такой красивой актрисе как Олеся, да еще в главном вечернем шоу страны, видеть такой аутфит просто странно. Он делает Олесю старше и строже… Если бы костюм был более свободного кроя и актуального цвета, например, бирюза, лайм, ярко-розовый, образ смотрелся бы совсем по-другому», — сказала Ольга Блок.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист. Является со-основателем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

Ольга Блок
Ольга Блок. Фото: личный архив

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

"Вечерний Ургант"мода и стильМодные трендыОлеся СудзиловскаяОльга Блок