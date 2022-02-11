«Просто странно»: Судзиловская выбрала неправильный наряд для вечернего шоу

Накануне Олеся Судзиловская побывала в гостях у Ивана Урганта. В студию шоу «Вечерний Ургант» блондинка пришла в ярко-синем брючном костюме. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Ольга Блок отметила, что наряд актрисы — довольно консервативный, ни его крой, ни цвет трендовыми не назвать.

«Сам по себе этот костюм логично смотрелся бы на корпоративе в офисе или просто в офисе с нестрогим дресс-кодом. Но на такой красивой актрисе как Олеся, да еще в главном вечернем шоу страны, видеть такой аутфит просто странно. Он делает Олесю старше и строже… Если бы костюм был более свободного кроя и актуального цвета, например, бирюза, лайм, ярко-розовый, образ смотрелся бы совсем по-другому», — сказала Ольга Блок.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Блок — персональный и fashion-стилист. Является со-основателем и преподавателем Style Institute Moscow. Опыт работы более 15 лет.

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