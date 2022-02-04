«Из костюмов у нас были только трусы»: Судзиловская рассказала о съемках с Богатыревым

По словам актрисы, сложно быть эротичной в восемь часов утра.

Актриса Олеся Судзиловская в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнила, как однажды ей пришлось исполнять эротический танец перед актером Марком Богатыревым. Это было на съемках картины «День слепого Валентина».

«Он ранее приглашал меня в одну картину со своим участием. Но этого не случилось. И вот мы снова встретились. Это было утро. Состояние было более чем веселое. Из костюмов у нас были только трусы. И съемочная группа вся стоит. Я начала меха раскручивать. Очень сложно быть эротичной в восемь утра с чужим человеком». Олеся Судзиловская

По словам Олеси Судзиловской, через полчаса с начала съемок она расслабилась, как и Марк Богатырев. «Все получилось эротично и органично», — заявила Олеся Судзиловская.

Напомним, что комедия «День слепого Валентина» вышла в прокат 3 февраля. Режиссером выступил Александр Баршак.

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