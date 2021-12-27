Задача блистать? Бузова в платье невесты с аппликацией из лепестков и шлейфом нашла образ на Новый год

Экс-ведущая проекта «Дом-2» показала наряд, в котором было бы не стыдно появиться и на корпоративе.

Ольга Бузова давно слывет первой модницей, и не зря! Экс-ведущая проекта «Дом-2» не привыкла появляться на мероприятиях в одних и тех же платьях. Кстати, многие звезды хитрят и экономят на звездном гардеробе.

Этим лайфхаком, к примеру, делилась бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. Оказывается, многие селебрити не покупают платья, а берут их напрокат у известных брендов. Одним реклама, другим — наряд на вечер. И все довольны.

В своем микроблоге Ольга Бузова показала дизайнерское платье невесты, которое идеально подошло бы для новогодней вечеринки. Если еще не определились с нарядом на праздник, обратите внимание на лук телеведущей.

Экс-возлюбленная шоумена Давида Манукяна собрала волосы в тугой пучок, разделив локоны на прямой пробор. Ее силуэтное платье молочного оттенка с тонкими перьями и аппликацией в виде лепестков дополнил шлейф. В качестве аксессуаров: серьги-подвески и изящный браслет на запястье.

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