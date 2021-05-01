Стиль юности: Алина Кабаева в апельсиновом комбинезоне выбрала ультрамодные мюли

Эта обувь стала одной из самых популярных еще прошлым летом. Что тут скажешь - мода циклична.

На одной из фанатских страничек Алины Кабаевой в микроблоге появился кадр из ее юности. Примечательно, что этот памятный снимок гимнастки перекочевал в Instagram из фотогалереи. В кадре экс-подопечная Ирины Винер позирует в модном апельсиновом комбинезоне с золотистым люрексом и без бретелей. Изюминкой лука стали серебристые мюли. Эти ультрамодные босоножки пользовались популярностью еще прошлым летом. Что тут сказать — мода циклична. Сейчас Алине Кабаевой 37 лет. А этот снимок был сделан в пору ее спортивной юности.

В одном из интервью Алина призналась, что с детства любит одеваться красиво. К этому ее приучила мама Любовь Михайловна. Иногда из поездок для красавицы-дочки наряды привозил и отец. Когда гимнастка стала ездить на соревнования и занимать призовые места, она могла последние деньги спустить на одежду. Подопечной Ирины Винер всегда хотелось выглядеть элегантно. При этом Алина заверила, что на моду она не полагается, главное — собственный стиль. Именно он, как говорит гимнастка, на века. По крайней мере, в отличие от моды.

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