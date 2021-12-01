Густые белокурые локоны! 72-летняя Пугачева в жаккардовом платье с воротником «Клодин» сверкнула тонкими щиколотками

В свои 72 года Алла Пугачева может похвастаться поистине моложавой внешностью и стройной фигурой. Примадонна отечественной эстрады полностью сменила гардероб, избавившись от надоевший ей вещей. Так, к примеру, теперь Алла Борисовна не носит балахоны и просторные туники.

В своем подмосковном особняке в Грязи певица встречала ведущего программы «Модный приговор» на Первом канале Александра Васильева в жаккардовом черном монохромном платье с пышной юбкой и ультрамодным воротничком «Клодин». Длина миди позволила артистке сверкнуть тонкими изящными щиколотками. Свой образ певица поддержала туфлями на каблучке.

Белокурые локоны Алла Борисовна оставила распущенными, не забыв и про густую челку. А талию Примадонны украсил широкий глянцевый пояс.

В гостях у Аллы Пугачевой бывают не только ее коллеги по сцене, но и близкие друзья. Примадонна дружит с молодежью, к примеру, со Светланой Лободой артистка с легкостью нашла общий язык. Своей дружбой с Аллой Борисовной украинская дива также очень гордится.

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