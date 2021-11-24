«Малкочоглу бы одобрил такую роскошь!»: Фахрийе Эвджен в самой модной дубленке нашла стильную замену пуховикам

Фахрийе Эвджен нашла универсальную и ультрамодную замену пуховикам на зиму. Свой звездный гардероб актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» обновила хитом осени — дубленкой с подкладом в виде шерсти барашка. К своему аутфиту возлюбленная Бурака Озчивита подобрала брюки с разрезами спереди, маскулинные ботинки и водолазку. Все в монохромном черном оттенке. Актриса позировала на карусели.

«Ой, ну какова красота! Затмила бы и Хюррем султан», «Малкочоглу бы одобрил такую роскошь!», «Принцесса!! Любимая Фериде, которая покорила сердце Кямран бея», «Волшебный образ! Пленительно красива», «Дубленка и правда на пике, с теплым ворсом внутри», «Ух! Где найти такую же?? Стильно утеплилась», «А что в Турции такие холода бывают?? Даже в дубленке», «Могла бы стать султаншей», «На зиму дубленка самое то и тепло, и модно», — пишут фолловеры.

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