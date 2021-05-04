В стиле турецкой моды: Фахрийе Эвджен украсила прическу цепочкой с бусинами под черный жемчуг

Актриса из турецкого сериала «Королек - птичка певчая» без макияжа подчеркнула свою природную красоту.

Фахрийе Эвджен вот уже четыре года замужем за Бураком Озчивитом. Пара воспитывает двухлетнего сына Карана. Актеры познакомились на съемочной площадке турецкого сериала «Королек — птичка певчая». Фахрийе сыграла роль Фериде, а Бурак предстал в образе Кямрана. Вскоре между молодыми людьми возникло ответное чувство. И летом 2017 года они сыграли пышную свадьбу в Стамбуле.

Возлюбленная звезды сериала «Великолепный век» слывет первой модницей. И это не случайно. Фахрийе тщательно следит за своим имиджем, отдавая предпочтения только тем нарядам, которые идеально подчеркивают достоинства ее фигуры и сочетаются со цветотипом.

Особое место в стиле актрисы занимают драгоценности и аксессуары. Так, Эвджен похвасталась необычной изящной деталью образа. Фахрийе украсила прическу тонкой многослойной цепочкой с бусинами под черный жемчуг. При этом наносит макияж актриса не стала, подчеркнув свою природную красоту.

«Султанша для Бали-бея», «Какая красавица!! Очаровательная», «Милашка», «В турецком стиле, такая восточная принцесса», «Современная Шахерезада», «Словно из сказки 1001 ночь», «Любой султан бы не устоял», — пишут фолловеры.

С появлением сына Карана возлюбленная Бурака Озчивита полностью сконцентрировалась на семье. Добытчиком стал именно муж актрисы. Супруг Фахрийе Эвджен много снимается в исторических сериалах. Но одной из узнаваемых ролей Бурака Озчивита стал Малкочоглу Бали-бей.

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