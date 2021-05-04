В стиле турецкой моды: Фахрийе Эвджен украсила прическу цепочкой с бусинами под черный жемчуг

Фахрийе Эвджен вот уже четыре года замужем за Бураком Озчивитом. Пара воспитывает двухлетнего сына Карана. Актеры познакомились на съемочной площадке турецкого сериала «Королек — птичка певчая». Фахрийе сыграла роль Фериде, а Бурак предстал в образе Кямрана. Вскоре между молодыми людьми возникло ответное чувство. И летом 2017 года они сыграли пышную свадьбу в Стамбуле.
Возлюбленная звезды сериала «Великолепный век» слывет первой модницей. И это не случайно. Фахрийе тщательно следит за своим имиджем, отдавая предпочтения только тем нарядам, которые идеально подчеркивают достоинства ее фигуры и сочетаются со цветотипом.
Особое место в стиле актрисы занимают драгоценности и аксессуары. Так, Эвджен похвасталась необычной изящной деталью образа. Фахрийе украсила прическу тонкой многослойной цепочкой с бусинами под черный жемчуг. При этом наносит макияж актриса не стала, подчеркнув свою природную красоту.
«Султанша для Бали-бея», «Какая красавица!! Очаровательная», «Милашка», «В турецком стиле, такая восточная принцесса», «Современная Шахерезада», «Словно из сказки 1001 ночь», «Любой султан бы не устоял», — пишут фолловеры.
С появлением сына Карана возлюбленная Бурака Озчивита полностью сконцентрировалась на семье. Добытчиком стал именно муж актрисы. Супруг Фахрийе Эвджен много снимается в исторических сериалах. Но одной из узнаваемых ролей Бурака Озчивита стал Малкочоглу Бали-бей.