«Как похудели!»: Агата Муцениеце в атласном костюме с акцентом на животе похвасталась «стальным» прессом

Бывшая жена Павла Прилучного — Агата Муцениеце — вышла на красную дорожку специального показа нового фильма про Джеймса Бонда в костюме-тройке с кроп-топом. Примечательно, что такой наряд позволил актрисе продемонстрировать плоский животик.

Ранее Агата признавалась, что похудела благодаря тренировкам для выступления в «Ледниковом периоде».

Поэтому на светские мероприятия Агата начала ходить в соблазнительных нарядах. Смелый топ не скрыл стройную фигуру Муцениеце. Актриса дополнила смелый образ массивными серьгами с полупрозрачными камнями. А волосы артистка собрала в аккуратный пучок.

«Вчера посетила красную дорожку премьеры нового Бонда. Ну как вам образ?», — поинтересовалась Агата у своих фолловеров.

Поклонники Муцениеце остались в восторге от образа красавицы:

«Вот это пресс! Ты восхитительная в этом образе!», «Ну нереальная. Стилист постарался на славу! Этот образ прям ваш», «Вы прямо огонь», «Вы очень элегантная», «Как похудели! Не узнать», «Супер! Стройняшка такая!».

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