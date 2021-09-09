«Тенденция набирает обороты»: певица Слава примера практичный образ для прогулки

Свободный крой и тяготение к мужскому стилю – мешковатые жакеты в стиле oversize по-прежнему в тренде. А пиджак с мужского плеча – это «палочка-выручалочка», с помощью которой можно сделать образ деловым и собранным. Так считает эксперт портала Teleprogramma.pro, культуролог моды Вероника Хасянова. К ее словам будто бы прислушалась певица Слава, когда собиралась на прогулку по Москве. Артистка надела серого оттенка жакет, к которому добавила обувь на грубой подошве.

«Тенденция одного гардероба на двоих набирает обороты. Это удобно и практично, но главное не перейти грань. Для того, образ Славы стал более выдержанными и интересным, можно заменить телесные колготки на черные или в цвет обуви, расслабить шнуровку на ботинках, а свитшот поднять на плечи пиджака», — сказала Хасянова.

Справка Teleprogramma.pro

Вероника Хасянова – персональный стилист, культуролог моды. В профессии более 17 лет.

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