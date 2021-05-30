«Смогу себе позволить»: певица Слава — о намерении купить отель Ротару в Крыму за 23 миллиона евро

Как отметила исполнительница, после летнего сезона она вернется к обсуждению этой темы.

Певица Слава в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила о намерении купить шикарный отель «Вилла София» в Ялте, который принадлежит певицу Софии Ротару. Его стоимость составляет 23 миллиона евро. Это более двух миллиардов рублей.

«Если была бы «Вилла Анастасия» я бы сразу купила. Таких сумасшедших денег у меня пока нет. Я думаю, что после летнего сезона смогу себе позволить». Певица Слава

Отметим, что недавно Слава приобрела уже свою седьмую квартиру. Ее стоимость сто миллионов рублей.

«Я о ней мечтала. С видом на Москва-реку, в высотке. Она находится на 34 этаже. У меня было много гастролей. Я гастролировала и купила. Там правда еще даже всех стен нет. Это будет тусовочная квартира для праздников», — заявила звезда.

Напомним, что легендарный отель «Вилла София» в Крыму София Ротару продает уже второй год. Ранее она выставляла его за 25 миллионов евро, но затем чуть сбросила цену.

Смотрите также: