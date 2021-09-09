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«Привлекает внимание»: Мишель Серова примерила кожаный пиджак, но ошиблась с выбором блузы

Образ артистки разобрала стилист-имиджмейкер Елена Павленко.

«Привлекает внимание»: Мишель Серова примерила кожаный пиджак, но ошиблась с выбором блузы
Мишель Серова. Фото: instagram.com/mishel_serova

В этом году Мишель Серова получила долгожданный диплом училища имени Гнесиных. В карьерном плане звездная наследница Александра Серова решила идти по стопам отца. При этом она не забывает вести личный микроблог, где делится своими мыслями и самыми разными образами. На этот раз Мишель примерила кожаный пиджак, который дополнила пестрой блузой. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Елена Павленко отметила, что в этом аутфите можно было бы исправить бьюти-зону.

Мишель Серова
Мишель Серова. Скриншот: instagram.com/mishel_serova

«Главной особенностью стилизации кожаных пиджаков в осеннем сезоне выступают смелые сочетания разных фактур и оттенков кожи в одном образе. Но сочетать кожаный пиджак и энимал принт я бы не стала. Здесь сам по себе кожаный пиджак привлекает внимание и плюс принт своеобразный и сложный. Я бы исправила бьюти-зону, а именно:

  1. заменила пиджак на энимал принт (что считается очень модным этой осенью) и блузку на однотонную вариацию верха;
  2. оставила бы пиджак, но если хочется преподнести дерзость и немного привлечь к себе внимание, то можно добавить сетку или полупрозрачный вверх;
  3. если оставлять данную блузу в энимал формате, я бы сменила пиджак на приглушенный и точно убрала бы кожаный материал;
  4. сменила бы серьги на обычные кольца, либо подобрала размером поменьше.

В целом, если исправить эти моменты, то образ будет стильным, лаконичным и модным», — сказала Павленко.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Павленко – стилист-имиджмейкер. Образование: Академия PSFA, «Как стать востребованным стилистом» USTYLE school, курс Лизы Шатс «Сам себе стилист». Опыт работы – полтора года.

Елена Павленко
Елена Павленко. Фото: личный архив

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Елена ПавленкоМишель Серовамода и стильМодные тренды