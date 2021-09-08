«Игра цвета»: Стоцкая показала лаконичный и многослойный образ для осени

Недавно Анастасия Стоцкая отдохнула на Мальдивах в компании нового возлюбленного. Пока артистка никак не комментирует роман с коллегой по мюзиклу «Шахматы» Александром Казьминым. А вот молодой человек не скрывает своих чувств, публикуя в Сети совместные фотографии. По прилете в Москву, где уже наступила осень, Стоцкая нарядилась в молочного оттенка тренч. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Валентина Лаблюк отметила, что артистка умело соединила лаконичность и многослойность.

«Игра цвета, а именно нежно-молочный, карамельный и изумрудно-зеленый красиво сочетаются между собой, не выходя за грани современного минимализма. Акцентном в этом образе являются белые ботильоны с удлиненным квадратным носком. Именно эта деталь придает законченный вид образу, дополняя маскулинности, что является одним из главных трендов нашего времени. Тренч уже давно вошел в список must have вещей на осень и это неотъемлемая классика. Рекомендую иметь тренч мужского кроя в своем гардеробе. Завершила аутфит Анастасия сумкой Classic Monogram от Saint Laurent из последней коллекции, которая красиво вписалась в этот лук. Прекрасный выбор», — сказала Лаблюк.

Справка Teleprogramma.pro

Валентина Лаблюк — стилист. Окончила школу Stylewithgalab, а так же курсы повешения в школе Ustyle. В списке достижений — десятки счастливых клиентов, публикации в заграничных и российских журналах. Опыт работы — более года.

Смотрите также: