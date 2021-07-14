«Это было временно?»: Дарья Пынзарь ответила на слухи об уходе с поста ведущей нового «Дома-2»

Бывшие участники «Дома-2», супруги Дарья и Сергей Пынзарь с недавних пор стали ведущими обновленного реалити-шоу. Пара, как известно, живет на две страны — Россию и Турцию. И Дарья уже много раз говорила в Instagram, что двадцатого июля они с семьей летят в Аланию, где у них есть недвижимость.

Собственно, именно из-за этого поклонники Пынзарь и решили, что их контракт с «Домом-2» был временным, и они больше не увидят Дарью и Сергея в качестве ведущих телестройки.

«Вы больше не будете ведущими? Это было временно?» — интересуются у Дарьи Пынзарь подписчики.

Та поспешила их успокоить — она и Сергей на телестройке задержатся надолго.

«С чего это вы взяли? Мы буквально сегодня едем на съемку. Еще есть те, кто верит слухам? Прекращайте, ребят!» — написала Дарья Пынзарь в сторис микроблога.

В Турцию же семья летит отдыхать, ведь впереди у ведущих «Дома-2» несколько выходных дней подряд.

«Мы, как и другие ведущие, работаем по графику — пятнадцать рабочих дней в месяц. Сейчас мы летим в Турцию на выходные — на десять дней», — объяснила Дарья Пынзарь.

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