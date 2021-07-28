Акцент на загар: невестка Орбакайте в кроп-топе и джинсах салатового цвета сверкнула красивой талией

Алена Краснова уже давно замужем за Никитой Пресняковым. Девушка стала частью звездной семьи, но редко появляется на публике. Вместе с сыном Кристины Орбакайте ее можно увидеть на семейных праздниках, а также на красных дорожках. Избранница внука Аллы Пугачевой не так давно закончила учится в вузе. При этом она работает моделью и проходила курсы фотографа.

На днях пара отметила годовщину со дня свадьбы. Они устроили себе романтический вечер в загородном комплексе, где были только вдвоем. Примечательно, что Краснова может похвастаться стройной фигурой. Она не скрывает, что следит за трендами и регулярно пополняет гардероб. На этот раз Алена похвасталась нарядом, в котором снялась в новой фотосессии. Она продемонстрировала летний образ.

Невестка Орбакайте позировала в кроп-топе и джинсах салатового цвета. Наряд с эффектом сияния подчеркнул загар девушки, а также ее тонкую талию. Ко всему прочему, монохромные луки в моде не первый сезон.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. Многие оценили и ее яркий наряд. «Вот это вы шоколадка», «Такая красивая», «Цвет просто изумительный», «Какой комплект, прям то, что надо», «Красивая безумно», «Хочется любоваться вами», «Алена, вот это талия», «Вы в идеальной форме», «Ядерный цвет, но вам идет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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