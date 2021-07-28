«Не совсем актуально»: Бузова предстала в красивом аутфите, но прогадала с фасоном жакета

Недавно Ольга Бузова вернулась из Африки, где провела практически месяц. Телеведущая участвовала в съемках нового проекта для ТНТ. Вернувшись в Москву, она поспешила вновь надеть туфли на каблуках и короткую юбку. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Елена Червова отметила, что образ в целом хороший, красивый и подходит Ольге. Но есть некоторые нюансы.

«Жакет очень сильно облегает ее фигуру, что смотрится не совсем актуально. Если бы она выбрала полуприталенный жакет, чтобы оставался воздух в районе груди и талии, это оказалось бы намного современнее. Сейчас жакет смотрится как блузочка, а он должен собирать образ. Красные туфли – это хорошо, но так как здесь много принта, то они переводят на себя максимум внимания, а хочется, чтобы внимание оставалось в верхней части ее образа, поэтому однотонные туфли, красные или даже черные, были бы намного лучше», — сказала Червова.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Червова – стилист и телеведущая. Не считает, что есть какой-то идеал красоты и уверена, что в любом весе можно быть привлекательной для себя и других. Сама себя она называет «стилист с бедрами больше метра» и ничуть этого не стесняется, а наоборот считает своим достоинством. Советы Елены никогда не остаются без внимания, ее авторские материалы напечатаны в самых имиджевых изданиях: Cosmopolitan, OK!, Woman.ru и др.

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