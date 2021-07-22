«В стиле «бохо-шик»: Ханна с дочерью показали наряды актуального цвета

Исполнительница Ханна продемонстрировала на личной странице в Instagram белоснежное платье. Примечательно, что образ артистки был похож на аутфит ее дочери Адрианы.

Ханна с ребенком и мужем улетели на Миконос. На одной из улочек греческого острова артистка запечатлелась с дочерью. Ханна нарядила малышку в похожее на свое платье. Для модных луков певица выбрала белый цвет.

Стилист Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева оценила образ Ханны. По мнению эксперта, артистка смогла выгодно обыграть трендовый цвет.

«Мама с дочкой в стиле, приближенном к family look или семейный стиль. Пусть их платья не копия друг друга, но в целом, они объединены стилем, белым цветом, воланами, рюшами и легкостью. Их образы в стиле бохо-шик (не путать с бохо), причем у мамы больше шика, а у маленькой дочки больше бохо. Шика добавляет самый модный и актуальный цвет лета-2021 — белый. Это цвет статуса и ассоциируется с праздником, отдыхом, торжеством, но никак не с работой», — подчеркнула стилист.

Специалист по моде добавила, что Ханна подобрала правильные детали к мини-платью с воланами.

«В тренде и романтика с рюшами и воланами, которые добавляют легкости и воздушности силуэту и всему образу. Открытые плечи, декольте и рукава, стилизованы под эпоху Ренессанса, что добавляет изящества и женственности, а длина мини делает платье ультрасовременным и демонстрирует стройные ноги. Правильная обувь, практически без каблука. Чем выше длина, тем ниже каблук. Аксессуарная группа гармонично поддерживает стиль бохо-шик. Обувь поддерживает бохо, а сумка — шик. Очки, как точка, завершающая образ объединили между собой аксессуары и цвет платья. Все получилось здорово, эффектно, стильно, модно и красиво. А главное, что этот образ работает на свою хозяйку, помогая ей презентабельно себя демонстрировать», — резюмировал Лариса.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Смотрите также: