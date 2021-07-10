«Ждала этого красавчика»: Ханна получила от мужа новенький Rolls-Royce

Исполнительница Ханна разместила в своем Instagram ролик, в котором похвасталась люксовым автомобилем. Артистка вслед за моделью Оксаной Самойловой купила Rolls-Royce.

Напомним, недавно шоумен Джиган подарил возлюбленной Оксане блестящую машину. Знаменитость получила серебристого «железного коня» за 35 миллионов рублей. При этом бизнесвумен призналась, что муж преподнес такой нескромный презент без повода.

К слову, коллега по музыкальному лейблу Джигана — продюсер Пашу — тоже решил порадовать свою избранницу. Вместе с певицей Ханной знаменитость получил уникальный черный автомобиль.

«Я люблю дарить подарки, гораздо больше, чем их получать! И в этот раз я решила сделать подарок себе! Я ждала этого красавчика больше семи месяцев! Каждый шовчик, деталька в этой машине сделано по моему спецзаказу, все прям так, как я мечтала. Когда ты имеешь возможность так себя радовать, ты понимаешь, что все бессонные ночи, рабочие выходные, слезы и труды оправданы. Мы пришли в этот мир исполнять свои мечты, помните об этом», — поделилась своим счастьем Ханна.

Исполнительница в нежно-голубых шортиках и топе на пуговицах появилась в салоне. Артистка протестировала свою новенькую машину. По довольному лицу певицы было видно, что Ханне понравилось абсолютно все.

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