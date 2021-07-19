«Тотальная любовь»: Вера Брежнева покрасовалась в костюме в пижамном стиле из шелка с платочным орнаментом

Певица Вера Брежнева — признанная красавица. Она обладает роскошной фигурой с идеальными пропорциями. Звезде идет практически все, и практически все образы Веры Брежневой шикарны и вместе с тем лаконичны.

На этот раз на своей страничке в Instagram вокалистка предстала в роскошном образе — костюме в пижамном стиле из струящейся шелковой ткани.

«Тотальная любовь», — подписала кадр Вера Брежнева.

Певица явно дала понять, что в восторге и от наряда, и от того, как выглядит в нем.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Элла Маковей нашла этот аутфит Веры Брежневой изысканным, но при этом указала на досадный недочет в нем. А также порекомендовала модницам, которые любят копировать звездные образы, с чем можно сочетать подобный наряд.

«На Вере атласный шелковый комплект в пижамном стиле с платочным орнаментом, украшенным лого-принтом, — отметила Элла Маковей в беседе с Teleprogramma.pro. — Сочетание белого и бежевого очень изысканное, нежное и подходит неконтрастным типажам внешности. Единственный минус этого комплекта — неверно подобранный размер рубашки. Судя по размеру воротника и длине рукава, это не оверсайз-фасон, а просто большой размер. Чтобы не попадать впросак в таких мелочах, следует внимательнее относиться к выбору, либо подгонять под себя вещи у портного. Шелковые комплекты в пижамном стиле хороши со строгими удлиненными жакетами и «мужской» обувью на фактурной подошве».

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей, стилист. В индустрии моды работает более пяти лет. Персональный консультант по стилю, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция.

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