В цветах флага: Кейт Миддлтон в белоснежном жакете и эффектных красных серьгах отметилась на футболе

Минувшее воскресенье было насыщенным для Кейт Миддлтон. Сначала она со своим отцом Майклом Миддлтоном посетили финальный матч Уимблдона, где появилась в летящем платье миди светло-розового оттенка. После вместе с мужем и сыном пришла на трибуны стадиона «Уэмбли», чтоб поддержать футбольную сборную в финале чемпионата Европы.

На трибунах герцогиня была в белоснежном жакете, топе и черных брюках. Образ добавила эффектными крупными серьгами красного цвета лондонского дизайнера Blaiz. Эксперты отметили, что таким образом Кейт отдала дань красно-белому флагу Англии. Об этом пишет Harpers Bazaar.

больше по теме В цвете нежной розы: Кейт Миддлтон в платье миди с летящей юбкой посетила финал Уимблдона Образ герцогиня дополнила туфлями на устойчивом каблуке.

Добавим, что англичане уступили итальянцам в серии пенальти со счетом 2:3. Сборная Италии во второй раз в истории выиграла главный европейский турнир.

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