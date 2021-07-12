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В цветах флага: Кейт Миддлтон в белоснежном жакете и эффектных красных серьгах отметилась на футболе

Герцоги Кембриджские посетили финальный матч чемпионата Европы.

В цветах флага: Кейт Миддлтон в белоснежном жакете и эффектных красных серьгах отметилась на футболе
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Минувшее воскресенье было насыщенным для Кейт Миддлтон. Сначала она со своим отцом Майклом Миддлтоном посетили финальный матч Уимблдона, где появилась в летящем платье миди светло-розового оттенка. После вместе с мужем и сыном пришла на трибуны стадиона «Уэмбли», чтоб поддержать футбольную сборную в финале чемпионата Европы.

Кейт Миддлтон, принц Джордж и принц Уильям
Кейт Миддлтон, принц Джордж и принц Уильям. Фото: Global Look Press

На трибунах герцогиня была в белоснежном жакете, топе и черных брюках. Образ добавила эффектными крупными серьгами красного цвета лондонского дизайнера Blaiz. Эксперты отметили, что таким образом Кейт отдала дань красно-белому флагу Англии. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Добавим, что англичане уступили итальянцам в серии пенальти со счетом 2:3. Сборная Италии во второй раз в истории выиграла главный европейский турнир.

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