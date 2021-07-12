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В цвете нежной розы: Кейт Миддлтон в платье миди с летящей юбкой посетила финал Уимблдона

Образ герцогиня дополнила туфлями на устойчивом каблуке.

В цвете нежной розы: Кейт Миддлтон в платье миди с летящей юбкой посетила финал Уимблдона
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Накануне в Лондоне завершился Уимблдон – один из турниров Большого шлема. Победителем его в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович. В финальном матче он переиграл итальянца Маттео Борреттини. Эту игру посетила Кейт Миддлтон. В королевской ложе она была вместе со своим отцом Майклом Миддлтоном.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала платье миди цвета нежной розы лондонского дизайнера Beulah с широким поясом, который подчеркнул ее тонкую талию. Образ добавила туфлями на устойчивом каблуке нюдового оттенка и яркий клатч, украшенный пайетками и бусинками.

Напомним, Кейт присутствовала и на финале Уимблдона в женском одиночном разряде. Его победительнице – австралийке Эшли Барти она лично вручила чашу чемпионки.

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