«Прекрасна»: Стеша Маликова подчеркнула фигуру худи с принтом тай-дай и короткими шортами

Старший ребенок композитора Дмитрия Маликова — Стефания — опубликовала на личной странице в Instagram фотоотчет из отпуска. Примечательно, что для поездки на Алтай Стеша выбрала актуальные образы.

Одним из них выпускница МГИМО похвасталась в последнем посте своего микроблога. Маликова нарядилась в худи с модным принтом тай-дай. Стефания выбрала молочные и васильковые оттенки спортивной кофты с капюшоном. Девушка добавила к образу белоснежную кепку с надписью «Будь собой». К слову, такая же вышивка красовалась на самой худи.

Племянница певицы Инны Маликовой надела короткие шорты светло-серого цвета и кипенно-белые кроссовки. Таким способом знаменитость подчеркнула загорелые стройные ножки. Поклонники не смогли устоять перед красавицей. Они оставили слова восхищения Стефанией в комментариях под фото:

«Какая ты сладкая девушка», «Девочка-солнце», «Безумно красивая», «Симпапулька на природе», «Классная худи», «Обалденные кадры», «Изящная девчонка», «Как прекрасна молодость», «Такая милая девушка. Очень приятная всегда», «Мисс Прелесть».

Напомним, недавно Маликова окончила МГИМО. Стеша защитила диплом на отлично. В этот день начинающая бизнесвумен продемонстрировала платье с воротничком-клодин.

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