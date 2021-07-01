«Цветочные принты идут не всем»: Стеша Маликова прогулялась в платье миди «мильфлер» с пышными рукавами

20-летняя красавица-дочь музыканта Дмитрия Маликова, Стефания, в этом году окончила МГИМО. Девушка с успехом сдала выпускные экзамены и пообещала показать диплом, к которому шла последние четыре года. Отметить это событие звездная наследница решила поездкой в Санкт-Петербург вместе с друзьями.

Для одной из прогулок Стеша нарядилась в летнее платье миди в мелкий цветочек. Модница обожает такие женственные образы и с удовольствием примеряет их как в повседневности, так и на особые случаи. Стилист Элла Маковей оценила аутфит красотки.

«Набивные цветочные принты типа «мильфлер» идут не всем. Но светлый неконтрастный рисунок гармонирует с чертами лица Стефании — девушка верно подобрала одежду для летней прогулки в парке. Фасон и длина платья миди с пышными рукавами и А-образной юбкой сейчас очень популярны. Такие платья с выраженной линией талии создают женственный силуэт и скрывают недостатки фигуры. Но у стройной молодой девушки их нет. Что касается выбора обуви — тут тоже все гармонично. Прототипу этой модели сандалий-гладиаторов от известного бренда уже десяток лет, но это одна из любимых пар всех модниц мира», — отметила стилист.

больше по теме Остро и динамично: Орбакайте в длинном зеленом платье с открытыми плечами снялась в фильме Стилист Элла Маковей оценила продуманный образ звезды.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

Смотрите также